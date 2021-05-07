Новости

В Германии окончательно одобрили план послаблений для привитых от COVID-19 12:13
В центре Чумакова высказались против паспортов вакцинации 12:10
Руководство Минобороны возложило цветы к Могиле Неизвестного Солдата 12:09
В Минске вручены государственные награды 12:08
Более 3 млн избирателей зарегистрировались на праймериз "Единой России" 12:00
В Подмосковье продлили электронную регистрацию безработных 11:50
Венгерская лаборатория подтвердила надежность "Спутника V" 11:48
В рамках учений США высадят десант в Эстонии 11:39
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,3 млрд 11:38
Глава ЛНР: Примирение Востока и Запада Украины невозможно из-за действий США 11:36
Путин поблагодарил "Волонтеров Победы" за поддержку ветеранов 11:32
"Долго отходила": экстренно прооперированная Бузова вышла на связь 11:25
Названы регионы, откуда чаще всего приезжают в Москву 11:21
Смартфоны Huawei получат собственную операционную систему в июне 11:19
Оперштаб: Еще 2 262 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:17
Лукашенко поздравил народного артиста России Владимира Бортко с 75-летием 11:16
"Циркон" и "Посейдон" сохранят России статус сверхдержавы 11:13
В воздушной части репетиции Парада участвовали 53 самолета и 23 вертолета 11:11
Ушедшее в отставку правительство Болгарии обвинили в рэкете 11:07
МИД КНР: Обломки ракеты "Чанчжэн-5Б" не угрожают объектам на Земле 11:07
Видео: внезапный снегопад привел к массовым ДТП 11:00
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло 10:54
Отоларинголог Ишима помог пациенту с "черным волосатым языком" 10:53
Машины "Тайфун-ПВО" и танки "Армата" поучаствовали в репетиции Парада 10:49
В Турции задержали восемь террористов ИГ 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
07.05.2021 12:00
Рубрика: Власть

Более 3 млн избирателей зарегистрировались на праймериз "Единой России"

Текст: Айсель Герейханова

Более трех миллионов человек уже зарегистрировались в качестве выборщиков для участия в предварительном голосовании "Единой России" , на котором они смогут проголосовать за кандидатов партии на выборы в Госдуму.

В Госдуме объяснили запрет на участие в выборах для причастных к экстремизму

"Это почти 3% от общего количества избирателей в стране", - сообщили в пресс-службе партии.

Напомним, что зарегистрироваться выборщиком может любой гражданин РФ, пройдя верификацию через портал госуслуг до 28 мая.

Сами праймериз, по итогам которых будут определены кандидаты "Единой России" на сентябрьские выборы в Госдуму, в онлайн-формате состоятся с 24 по 30 мая. Очное голосование в ряде регионов намечено на 30 мая. Итоги должны быть подведены к 1 июня.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

Главное сегодня

В "Газпроме" пообещали бесплатно провести газ к небольшим частным домам
Венгерская лаборатория подтвердила надежность "Спутника V"
Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши советскими воинами
В рамках учений США высадят десант в Эстонии
Синоптики пообещали "красную жару" в Северном полушарии
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов