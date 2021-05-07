Более 3 млн избирателей зарегистрировались на праймериз "Единой России"

Более трех миллионов человек уже зарегистрировались в качестве выборщиков для участия в предварительном голосовании "Единой России" , на котором они смогут проголосовать за кандидатов партии на выборы в Госдуму.

"Это почти 3% от общего количества избирателей в стране", - сообщили в пресс-службе партии.

Напомним, что зарегистрироваться выборщиком может любой гражданин РФ, пройдя верификацию через портал госуслуг до 28 мая.

Сами праймериз, по итогам которых будут определены кандидаты "Единой России" на сентябрьские выборы в Госдуму, в онлайн-формате состоятся с 24 по 30 мая. Очное голосование в ряде регионов намечено на 30 мая. Итоги должны быть подведены к 1 июня.