Большинство россиян собираются участвовать в праздновании Дня Победы

Большинство россиян собираются принять участие в торжествах, посвященных Дню Победы, сообщил холдинг "Ромир" по итогам своего недавнего исследования.

- Большинство опрошенных (38 процентов) традиционно планируют принять участие в торжествах, посвященных празднованию Дня Победы. В июне прошлого года подобными планами на посещение торжеств и парада, перенесенного с мая на 24 июня, делилось лишь 14 процентов респондентов, - цитирует сообщение холдинга РИА Новости.

При этом 5 процентов впервые будут торжественно отмечать праздник.

Не планируют участие в празднике - в связи с эпидемиологической ситуацией - 16 процентов. В прошлом году таковых было 28 процентов.

22 процента традиционно не стоят таких планов. 19 процентов россиян затруднились с ответом.

- Эпидемиологическая обстановка позволяет в этом году провести более масштабное мероприятие, - комментирует ситуацию президент "Ромир" Андрей Милехин. - Хотя "это праздник со слезами на глазах", россияне еще много поколений будут испытывать в этот день объединяющее чувство скорби и гордости за подвиг своих предков.