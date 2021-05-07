Большой театр показал две антифашистские оперы

Литературной основой монооперы Григория Фрида "Дневник Анны Франк" стали подлинные заметки еврейской девочки-подростка, которая скрывалась от нацистов в оккупированном Амстердаме. На протяжении 26 месяцев она вела дневник своей жизни до того момента, когда ее тайное убежище не было раскрыто и девочка погибла в концлагере. Записи Анны Франк были опубликованы в виде книги в 1947 году, а в 1972-м советский композитор Григорий Фрид создал монооперу, в которой максимально сохранил текст оригинала. Впервые "Дневник Анны Франк" в Камерном театре поставила Екатерина Васильева в 2010 году, а "Белая роза" немца Удо Циммермана только сейчас была представлена в России.

Героями его дуэтной оперы стали тоже реальные люди - брат и сестра Ганс и Софи Шолль, которые были участниками антифашистской подпольной организации, созданной студентами Мюнхенского университета в 1942 году. Название они придумали, вдохновившись заглавием одного из романов немецкого антивоенного писателя Бруно Травена, оно и стало названием оперы, что рассказывает о последних часах их жизни: Юные Софи и Ганс были казнены за распространение листовок. Мировая премьера спектакля прошла в 1967 году в Дрездене. Но Большой театр для постановки выбрал вторую, камерную редакцию оперы, сделанную Удо Циммерманом 1986 году и получившую подзаголовок "Сцены для двух певцов и пятнадцати музыкантов".

Крохотная сцена прекрасно передает то, как одновременно сжалось и сконцентрировалось жизненное пространство трех молодых людей, что хотят жить и любить, но ощущают лишь запах приближающейся смерти. Ханс-Иоахим Фрай, по сути, объединил в одну судьбы еврейской девочки и двух немецких антифашистов, которые в реальности, конечно, не подозревали о существовании друг друга. Получилось немного плакатно. На сцене вокруг Анны Франк постоянно какая-то суета и "многолюдие" в поисках внешней, а не внутренней эффектности. А когда уже после антракта Анна снова появляется на сцене и бродит между Гансом и Софи Шолль, это и вовсе лишает публику пусть иллюзорной, но такой нужной всем надежды на спасение юных героев: ведения одних и загробная жизнь другой спутываются в один клубок на фоне видеопроекций с кадрами хроники, что то и дело "перекрывают" их лица. Это один из сильных моментов спектакля, показывающий, как исторические события и диктаторский деспотизм перемалывают жизни людей.

Но партитуры Фрида и Циммермана - вещи абсолютно разные. И их объединение в музыкальном, а не тематическом плане, выглядит также странно, как и тактильные соприкосновения Анны и Софи на сцене. И дирижер Филипп Чижевский своей работой только подчеркивает их разность, как стилистическую, так и эмоциональную. И если в музыке Фрида дирижер считает, что есть что-то близкое прежде всего к Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, то музыкальный язык Циммермана намного эклектичен и романтичен: в нем отголоски произведений Генриха Шютца и Иоганна Себастьяна Баха - ведь герои пытаются понять происходящее, исходя из христианской веры, и интонации немецкой песни Франца Шуберта и Роберта Шумана.

Слушать эту музыку - большая работа и для души, и для ума. Но еще больший, титанический труд - выучить эту музыку и настоящее мужество - сделать эти образы живыми, а не шаблонными. Роли исполняют Александра Наношкина (Анна Франк), Ирина Хрулева и Василий Гафнер (Софи и Ганс Шолль). И Александра Наношкина, и Ирина Хрулева делают это феноменально: вокально на высоком уровне и актерски проникновенно до слез. Ведь и сегодня нет ответа на детский вопрос: "Почему на свете есть война?". И этот ответ надо искать постоянно, а не только ко Дню Победы.