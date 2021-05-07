Чем опасны старые телефоны

Многие люди не хотят менять свои старые смартфоны, потому что они к ним привыкли: знакомая операционная система, привычный дизайн. Но смартфоны, которым уже много лет, уязвимы для хакеров - они не получают обновления операционной системы. Чем это грозит пользователям, рассказал Сергей Кузьменко, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества.

"Своевременно обновлять мобильную операционную систему (как и вообще все приложения, которые есть на телефоне) необходимо, чтобы обезопасить себя от потенциальных уязвимостей. Со временем, по мере появления новых сценариев использования и исследований, как разработчики, так и хакеры находят в системе все больше дыр, и планомерно закрывают их с очередным патчем", - говорит специалист.

По мнению эксперта, чем дольше человек пользуется старым телефоном, тем уязвимее он становится для мошенников. Также снижается быстродействие смартфона, ведь со временем для выполнения обыденных задач требуется все больше ресурсов - памяти и процессора.

При этом обновлять операционную систему нужно только из официального магазина приложений и ни в коем случае не скачивать обновления с непонятных источников. "Это чревато тем, что вы впустите на свой телефон зловредное программное обеспечение, которое может украсть персональные и платежные данные", - резюмирует Кузьменко.