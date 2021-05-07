Что будет с курсом рубля после майских праздников

Кирилл Кононов, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты":

- Мы полагаем, что до конца мая курс рубля должен оставаться в диапазоне 73-76 рублей за доллар и 88-91 к евро.

В начале лета возможно некоторое укрепление курса, поскольку многие текущие макроэкономические условия складываются для рубля позитивно.

Сырьевые товары, составляющие основу российского экспорта, продолжают дорожать. И речь идёт не только о нефти и газе, цены на которые приближаются к максимумам 2019 года. Цены на золото и бензин также достигли докризисных уровней, цены на пшеницу и алюминий находятся на многолетних максимумах. Экспортные поступления увеличат налоговые сборы и доходы крупнейших экспортёров, что подтолкнёт восстановление российской экономики и позволит Минфину более свободно финансировать инфраструктурные инвестиции и другие программы, направленные на стимулирование экономической активности.

При этом, в отличие от предыдущих лет, рост экспортных доходов скорее всего не будет сопровождаться пропорциональными валютными расходами. Компании пока вряд ли готовы активно инвестировать, а население не будет тратить деньги за рубежом - большинство границ по-прежнему закрыты.

Пока что внешнеторговые условия складываются для курса рубля очень хорошо. Позитивную торговую ситуацию дополняют политические факторы.

Банк России приступил к повышению ключевой ставки и, по всей видимости, в течение III-IV кварталов продолжит этот процесс. Нормализация денежно-кредитной политики уже привела к росту доходностей ценных бумаг. Реальная доходность пятилетних ОФЗ находится на уровне 1,5-2%. По нынешним меркам это высокая безрисковая ставка. Несмотря на введение США санкций на российский госдолг, эта доходность достаточно привлекательна, чтобы нерезиденты сохраняли существующие позиции в рубле, или даже попытались их увеличить.

Политическая риторика, на которую обращают внимание краткосрочные инвесторы, также в последние недели стала благоприятнее. Напряженность вокруг военных учений России и НАТО спала. Ожидания по встрече президента США Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным осторожные, но в целом, оптимистичные.

Несмотря на этот оптимизм, существует ряд факторов, которые заставляют быть осторожными в среднесрочной перспективе по отношению к курсу рубля.

Рост цен на сырьё в значительной степени держится на высоких бюджетных и монетарных стимулах в США и ЕС, а также краткосрочном дефиците на некоторых товарных рынках. Подорожание обработанной древесины в США, например, стало результатом пессимистичных ожиданий переработчиков древесины (сокративших персонал и приготовившихся к долгосрочному сокращению спроса) и временному росту спроса со стороны населения (пожелавшего на карантине заняться ремонтом частных домов). Локальный дефицит микрочипов - следствие продолжающейся торговой войны между Китаем и США. Низкий уровень запасов газа в ЕС, по всей видимости, является результатом ожиданий увеличения импорта после завершения работ по "Северному потоку 2". Эти товары на слуху, но они скорее указывают на шаткость экономического роста, чем на будущие радужные перспективы.

Ожидания роста экономики развитых стран и их фондовых рынков, сложившиеся у иностранных инвесторов, также являются крайне высокими по историческим меркам, они вызваны рекордными объемами стимулирующей политики и не в полной мере подтверждаются выходящей макроэкономической отчетностью.

Наконец, политическая разрядка между Россией и США может быть временной. Санкции на госдолг не позволят увеличиться притоку нового капитала в Россию. А временное потепление может закончиться так же быстро, как и началось.

Наконец, рост инфляции в США может убедить ФРС начать сокращать монетарное стимулирование. А это будет означать исчезновение основного драйвера роста фондовых рынков и может привести к очередному раунду бегства от риска. Если реакция рынков будет яркой, через какое-то время это скажется и на рубле.

Таким образом, хотя май и начало лета обещают быть для рубля достаточно удачными, среднесрочные риски сохраняются. Полагаем, что текущий оптимизм через несколько месяцев станет более умеренным и к концу года курс рубля составит 73-77 рублей за доллар.