СМИ: Из-за Франции ЕС еще не подписал договор с Pfizer о вакцине

Немецкое издание Die Welt назвало Францию главным виновником того, что ЕС до сих пор не подписал с Pfizer и BioNTech договор на поставку 1,8 миллиарда доз вакцины от коронавируса.

По данным СМИ, Брюссель согласовал с фармкомпаниями все детали, и этот контракт оставалось утвердить государствам-членам ЕС. По неизвестным причинам, Франция затягивает с принятием решения. Журналисты предположили, что это может быть связано со стремлением Парижа перенести значительную часть производства на местный уровень. В подтверждение этой теории приводится позиция еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Брентона, который выступает за наращивание производства вакцин на уровне ЕС.

В настоящее время препарат от Pfizer/BioNTech производят лишь на территории Германии и Бельгии. Та партия, о которой идет речь, должна обеспечить вакциной детей и подростков, а также тех, кто пойдет на повторную вакцинацию.

Во Франции вакцинация в настоящий момент ведется четырьмя препаратами: от Pfizer и BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.