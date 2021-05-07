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"Долго отходила": экстренно прооперированная Бузова вышла на связь

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    07.05.2021, 11:25
Текст:   Олег Усков

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова, госпитализированная и прооперированная в одной из московских больниц, после более чем суточного тревожного молчания вышла на связь.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Артистка выложила в своем Instagram ряд видео, где рассказала, что все еще неважно себя чувствует, принимает обезболивающие и все время хочет спать. Заметим: в роликах этих Ольгу узнать несколько затруднительно.

"Простите, что долго не выходила на связь. Очень долго отходила вчера от наркоза. Думала, что приду в себя и все расскажу, но не могу до сих прийти в себя", - информирует Бузова, добавляя, что у нее "очень поднялась температура".

При этом Ольга тут же заверила, что в остальном у нее "всё нормально" и она находится "под контролем врачей".

Деталей о постигшем ее недуге артистка так и не раскрыла. Официальный представитель Бузовой от комментариев также воздерживается. Тогда как мать певицы и вовсе заявляла, что ничего не знает о болезни дочери.

Свой аккаунт Бузова закрыла от посторонних глаз, оставив доступ к информации лишь для подписчиков, но видео можно посмотреть - хвала прогрессу! - и в других местах, например, на KP.RU.

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