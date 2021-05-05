СМИ: Ольга Бузова экстренно прооперирована в Москве

Мать российской певицы, телеведущей и шоувумен Ольги Бузовой Ирина сообщила, что ей ничего не известно о состоянии здоровья дочери.

Ранее сегодня в отечественных СМИ прошла тревожная информация, что экс-звезда "Дома 2" была госпитализирована и экстренно прооперирована в одной из столичных клиник "под общим наркозом". При этом характер недуга Ольги не раскрывался.

Кроме того, наблюдатели обратили внимание, что Бузова уже почти сутки не появляется в своем Instagram, а последняя публикация была в его сторис - с лона природы.

"Понятия не имею, все уже звонят мне, я понятия не имею", - заявила Ирина в комментарии "Пятому каналу", извинившись за то, что не владеет ситуацией. В то время как представитель артистки Антон Богославский подогрел нездоровый ажиотаж, отказавшись давать комментарии о состоянии здоровья своей работодательницы.

"Я не комментирую состояние Ольги, мы пока воздерживаемся от всех комментариев", - сказал представитель "Известиям".

Ранее представитель госпитализированной певицы и телеведущей Регины Тодоренко отказалась назвать ее диагноз.