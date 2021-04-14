Ольга Бузова объяснила, почему отказалась вести "Дом 2"

Российская певица и шоувумен Ольга Бузова лично подтвердила информацию о том, что она не вернется в качестве соведущей в возрожденный "Дом 2". При этом решение расстаться со скандальной телестройкой Бузова объяснила тем, что ей нужно "идти дальше".

"Моя история в Дом-2 ЗАКОНЧЕНА. На днях начались новые съемки реалити-шоу "Дом-2"! Но, скажу Вам сразу, БЕЗ МЕНЯ! После долгих раздумий, я все же решила покинуть шоу "Дом-2", с которым провела 17 лет своей жизни", - информирует Бузова в Instagram (подача здесь и далее - авторская), заверив, что "это были невероятно крутые годы".

"Я приехала в Москву в 18 лет... и попала на проект. Я по-настоящему жила, любила и для меня это было не шоу, а МОЯ ЖИЗНЬ!" - утверждает Бузова, напоминая: "Я росла вместе с вами, и на ваших глазах. Мы с вами #моилюди стали огромной большой семьей".

Бузова благодарна всем, кто делал и смотрел "Дом 2" на протяжении этих лет. Она помнит, как "пришла туда, и впервые увидела Ксюшу Собчак и Ксюху Бородину", и помнит, "как позже, села рядом с ними и стала ведущей шоу".

По словам Бузовой, это "невероятное событие" она не забудет никогда. И, хотя ей было сложно, она "выстояла и стала той, кого Вы полюбили, и навсегда остались в моих сердцах".

"Сейчас пишу этот текст и реву... Но, я должна идти дальше! 12.04.2021 года моя история, моя эпоха, моя жизнь связанная с реалити-шоу "Дом-2" официально закончилась‼ Я покидаю шоу, как участница и как ведущая", - подытожила Ольга "с комом в горле, и слезами на глазах".

Напомним: реанимированный "Дом-2" вернется на экраны 19 апреля. Новая площадка реалити - канал "Ю".