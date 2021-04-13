Ольга Бузова отказалась вести новый "Дом 2"

Очередная "жареная" новость о перезапуске скандального реалити "Дом 2", премьера которого обещана на 19 апреля на канале "Ю". Причем - со старыми ведущими, в том числе - с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной, как ранее заявлялось.

Но, как передает "СтарХит", не все там у них просто, и "купить" Бузову новому вещателю не получилось.

Как нам напоминают, "Оля - это прямая ассоциация с "Домом 2" на ТНТ", ведь "именно здесь из нее вырастили ту, кем она сейчас является".

И хотя никто из руководства канала не был против, чтобы она участвовала в проектах конкурентов ("Ледниковый период" на Первом, "Маска" на НТВ, "Форте Боярд" на СТС…), "но вести "Дом 2" на чужом канале - уже совершенно другая ситуация", - рассказал источник издания.

И хотя ходили слухи о крупных суммах, которые заплатили 35-летней Бузовой, "чтобы она не меняла кнопку" (назывались тридцать миллионов рублей), "финансы в этой истории не фигурировали" - Ольге пообещали, что под нее на ТНТ сделают еще не одну программу, изложил инсайдер.

Тем временем на Поляне "Дома 2" уже активно идут съемки, собрали два поколения участников, в том числе последний состав шоу, в декабре, после закрытия программы на ТНТ, отправленный в неоплачиваемый отпуск.