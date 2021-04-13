Новости

Люси Лью сыграет злодейку в продолжении "Шазама!" 11:28
Вышел трейлер новых "Смешариков" 11:19
Режиссер фильма "Конг: Остров Черепа" снимет игровой ремейк Gundam 10:54
40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом 10:26
Актриса из "Бриллиантовой руки" Серафима Холина найдена мертвой 12.04.2021

Ольга Бузова отказалась вести новый "Дом 2"

Новости
    13.04.2021, 10:49
Текст:   Олег Усков

Очередная "жареная" новость о перезапуске скандального реалити "Дом 2", премьера которого обещана на 19 апреля на канале "Ю". Причем - со старыми ведущими, в том числе - с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной, как ранее заявлялось.

Фото: kinopoisk.ru
40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом

Но, как передает "СтарХит", не все там у них просто, и "купить" Бузову новому вещателю не получилось.

Как нам напоминают, "Оля - это прямая ассоциация с "Домом 2" на ТНТ", ведь "именно здесь из нее вырастили ту, кем она сейчас является".

И хотя никто из руководства канала не был против, чтобы она участвовала в проектах конкурентов ("Ледниковый период" на Первом, "Маска" на НТВ, "Форте Боярд" на СТС…), "но вести "Дом 2" на чужом канале - уже совершенно другая ситуация", - рассказал источник издания.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Актер, дублирующий Тома Хиддлстона, представил русский трейлер "Локи"

И хотя ходили слухи о крупных суммах, которые заплатили 35-летней Бузовой, "чтобы она не меняла кнопку" (назывались тридцать миллионов рублей), "финансы в этой истории не фигурировали" - Ольге пообещали, что под нее на ТНТ сделают еще не одну программу, изложил инсайдер.

Тем временем на Поляне "Дома 2" уже активно идут съемки, собрали два поколения участников, в том числе последний состав шоу, в декабре, после закрытия программы на ТНТ, отправленный в неоплачиваемый отпуск.

Новости

Умер Джозеф Сираво - Джонни из "Клана Сопрано" 12.04.2021
Актер, дублирующий Тома Хиддлстона, представил русский трейлер "Локи" 12.04.2021
Названы дата и место прощания с Эмилем Верником 12.04.2021
Бенедикт Камбербэтч сыграет в сериале-ремейке "39 ступеней" Хичкока 12.04.2021
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ Netflix
СМИ: Netflix запускает свое производство в России 12.04.2021
"Вышел едва живым": Владимир Пресняков рассказал, как переболел COVID 12.04.2021
Народный артист РФ Эмиль Верник умер от остановки сердца 11.04.2021
⧣ телевидение
Фото: youtube.com/ НТВ
Видео: Белый Орел Марк Тишман покинул телешоу "Маска" 12.04.2021
Ксения Бородина попала в больницу после спектакля Ренаты Литвиновой 07.04.2021
Певица Ирина Дубцова в образе Единорога покинула шоу "Маска" 05.04.2021
⧣ Ольга Бузова
Фото: youtube.com/ ДОМ-2
Телеканал "Ю" назвал дату перезапуска реалити-шоу "Дом 2" 02.04.2021
Киркоров перепутал Бузову с Татьяной Навкой на шоу "Маска" 22.03.2021
Еще одно телешоу Бузовой и Бородиной закрывается из-за низких рейтингов 11.03.2021