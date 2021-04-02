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Телеканал "Ю" назвал дату перезапуска реалити-шоу "Дом 2"

Новости
    02.04.2021, 13:28
Текст:   Олег Усков

Скандальная телестройка "Дом 2", которую в последние месяцы несколько лихорадило, получила новый канал и теперь уже точную дату премьеры - резонансное шоу вернется на экраны 19 апреля.

Фото: Россия 1
Данила Козловский и Александр Петров сыграют главные роли в сериале

Вещатель - специализирующаяся на реалити платформа "Ю". Об этом сообщает сегодня KP.RU.

При этом заверено, что программа сохранит не только "классический формат", но и ведущих - Ольгу Бузову, Ксению Бородину, Ольгу Орлову, Влада Кадони и Андрея Черкасова.

Более того - помимо новичков в "Доме" останутся звезды предприятия, в частности - Алена Рапунцель, Максим Моргенштерн, Надежда Ермакова и Глеб Жемчугов.

Как рассказала в интервью изданию гендиректор "Ю" Наталья Редько, переговоры по проекту велись последние два месяца и стороны в конце концов смогли добиться обоюдного удовольствия. Но сумму сделки Редько назвать отказалась, сославшись на условия контракта. По ее словам, они верят в успех, так как все риски просчитаны.

На "Ю" "Дом-2" будет теперь выходить по три часа в день - час утром и два вечером.

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