"Дом 2" вернется в эфир этой весной

Эфир популярного реалити-шоу "Дом 2" возобновится весной, сообщает KP.RU.

По данным издания, съёмки планируют возобновить в конце февраля. Ранее, напомним, сообщалось, что ТНТ закрыл проект, но вскоре стало известно, что он может просто "сменить прописку".

Ведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова рассказали, что пока в "Доме 2" оставили часть участников. Отмечается, что речь идёт о 15 членах команды.

Планируется снять первый блок серий - в качестве пилота перезапуска. А затем решат, где его показывать. Из возможных площадок называется канал "Суббота" (новое название "Супера") и онлайн-платформа. Точная дата начала эфира пока не называется.

Права на "Дом 2" всё ещё принадлежат ТНТ. Выкупить их, среди прочих, намерен создатель проекта Валерий Комиссаров. Проявляли интерес и другие каналы, но продавать раскрученный проект дёшево ТНТ не торопится, а переплачивать за приостановленное из-за нерентабельности шоу потенциальные покупатели тоже, в свою очередь, не готовы.