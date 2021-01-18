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Создатель "Дома 2" рассказал, как собирается возродить шоу

ТВ и сериалы
    18.01.2021, 14:01
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Телеканал ТНТ Фото: youtube.com/ Телеканал ТНТ
Фото: youtube.com/ Телеканал ТНТ

Ситуация с телевизионным долгостроем (16 лет непосильных трудов в эфире) "Дом 2", взбудоражившая поклонников шоу перед Новым годом, приросла новой оптимистической деталью.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним. Проект в прошлом году был закрыт на канале ТНТ (объяснили это решение падением рейтингов программы и, соответственно, нерентабельностью дальнейшего его производства). А чуть позже прошла информация, что "Дом" вовсе не собирается сгинуть: стройка может либо переехать на другую площадку, либо вовсе обрести собственный канал.

И вот теперь, как передает KP.RU, продюсер Валерий Комиссаров, собственно придумавший "Дом 2" 17 лет назад, начал переговоры с ТНТ, которому принадлежат права на шоу, о приобретении франшизы. Так как полагает, что "любой из телеканалов заинтересован в рейтинговом контенте", поэтому проблем с тем, чтобы найти новое место эфира для "Дома" не будет:

Тем более что "почти все телевизионные начальники" Комиссарову друзья, а вопрос, "где взять много качественного ежедневного контента", для них - непрекращающаяся головная боль.

Фото: youtube.com/ Screen Media Films
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При этом о какой сумме сделки идет речь, пока сказать сложно. Так как с одной стороны проект закрыт, и это означает, что он "должен стоить не очень дорого", но, с другой, "Дом 2" - "абсолютно узнаваемый бренд-легенда, известный нескольким поколениям".

Хотя есть и третья сторона - конкурентов в борьбе за права на шоу у Комиссарова нет, и вряд ли они появятся, потому что "это очень сложный проект, где управление контентом должно производиться не при помощи сценария, а благодаря манипуляции ситуациями", - пояснил продюсер в комментарии изданию. Акцентируя, что такого опыта, тем более десятилетнего, ни у кого нет.

"Но я смогу возродить "Дом 2"!" - уверен Комиссаров, сроки реанимации, однако, не обозначив.

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