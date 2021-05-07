ЕК: На саммите ЕС 8 мая будет поднят вопрос отмены патентов на вакцины

Главы государств и правительств стран Евросоюза намерены обсудить на неформальном саммите, который пройдет 8 мая в Порту, возможность отмены патентов или смягчения норм соблюдения прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса. Как передает ТАСС, об этом заявила представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер.

По ее словам, Евросоюз выступает за "справедливый доступ к вакцинам" для всех государств мира. Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, необходимо активизировать усилия по распространению вакцин во всем мире. При этом сам ЕС она назвала "аптекой мира", поскольку по заключенным Евросоюзом контрактам европейцы получили 200 миллионов доз вакцин, столько же было отправлено в другие страны.

Стоит отметить, что только фармацевтические компании из Германии и Швеции являются обладателями патентов на вакцины. При этом во многих других странах ЕС имеются промышленные возможности для производства вакцины, и они могут быть задействованы, если нормы соблюдения прав интеллектуальной собственности на вакцины будут смягчены.