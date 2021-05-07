Эксперт поделился хитростью быстрого похудения в домашних условиях

Чтобы быстро и безопасно сбросить лишний жир, следует, как известно, есть меньше, а двигаться больше. Ускорить этот процесс поможет сжигание энергии за счет выработки тепла, считает тренер из Лос-Анжелеса Джон Фокс.

В частности, следует регулярно подвергать себя воздействию низких температур. А именно: если нет противопоказаний от врача, принимать холодный душ, чаще проветривать квартиру, держать спальню прохладной.

Кроме того, опять же, если нет ограничений по состоянию здоровья, следует периодически есть острую пищу. Она способствует выработке тепла. Так, небольшая порция негорячего мяса, посыпанного кайенским перцем, прямо перед холодным душем может значительно ускорить сжигание жира, передает KP.Ru со ссылкой на специалиста.

Также он порекомендовал практиковать в домашних условиях короткие (по 25-45 минут), но регулярные тренировки. В идеале 5-6 дней в неделю, разделяя силовые тренировки и кардио.

Прием пищи следует начинать с овощей, затем есть белок и уже потом переходить к углеводам. Стоит иметь в виду, что чувство насыщения приходит с существенной задержкой - до получаса. Поэтому следует есть медленно, тщательно пережевывая пищу.