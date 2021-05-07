Экспортеров лекарств и медизделий поддержат субсидиями на сертификацию

Компании, экспортирующие лекарства и медицинские изделия, получат доступ к субсидиям на сертификацию продукции для внешних рынков. Такие меры поддержки премьер-министр РФ Михаил Мишустин задействовал в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Компенсации составят до 80% от затрат на регистрацию за рубежом. Максимальный объем возмещения для производителей лекарств - 500 миллионов рублей за сертификацию одного продукта. Для остальных производителей - 50 миллионов.

Получая поддержку, компании берут на себя обязательство экспортировать зарегистрированный продукт на сумму, не менее чем в 10 раз превышающую размер господдержки. Производители медикаментов должны сделать это за 5 лет после получения всех разрешений, медизделий - в течение 3 лет.

В 2021 году на эту меру поддержки в бюджете предусмотрено 540 миллионов рублей. На 2022 и 2023 годы - 2,47 и 4,32 миллиарда соответственно.