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07.05.2021 05:57
Рубрика: В мире

Германия отклонила предложение об отказе от патентов на вакцины

Текст: Максим Макарычев
Германия выступила против поддержанного США предложения об отказе от патентов на вакцины COVID-19, заявив, что они не препятствуют производству уколов. По мнению немецких властей, "защита интеллектуальной собственности является источником инноваций и должна оставаться таковой".
Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Европейский Союз ранее заявил, что готов обсудить это предложение, и некоторые государства полностью его поддержали. Сторонники программы отмены патентов говорят, что эта мера позволит большему количеству фармацевтических компаний производить жизненно важные вакцины. Они утверждают, что это расширит доступ к вакцинации в более бедных странах. Ее противники, в том числе производители лекарств, говорят, что это может не дать желаемого эффекта.

Фото: Christian Charisius/AP Photo
Глава ВОЗ поддержал предложение США отказаться от патентов на вакцины

Первоначально эта идея была предложена Индией и Южной Африкой, которые возглавили группу из примерно 60 стран во Всемирной торговой организации (ВТО), настаивающую на временной отмене защиты интеллектуальной собственности на вакцины. Предложение встретило решительный отпор со стороны предыдущей администрации Дональда Трампа в США, а также в Британии и ЕС.

Однако на этой неделе данный план был поддержан Белым домом, включая президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила в программе BBC Newshour, что приветствует поддержку Вашингтона. По ее словам, члены ВТО должны вести переговоры о прагматическом соглашении по производству вакцины, потому что нынешнее неравенство "несправедливо". Оконджо-Ивеала признала нехватку сырья и технических знаний, которые во многих странах препятствуют созданию вакцин.

В четверг правительство Германии заявило, что предложение, поддержанное США, будет иметь "значительные последствия для производства вакцин в целом". "Ограничивающими факторами в создании вакцин являются производственные мощности и высокие стандарты качества, а не патенты", - говорится в сообщении.

Германия - крупнейшая экономическая держава ЕС, где находится мощный фармацевтический сектор, в том числе компания BioNTech, которая разработала одну из вакцин против коронавируса. Замечания правительства Германии последовали после того, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок "готов обсудить" предложение об отказе от патентов. Фон дер Лейен ранее сообщила New York Times, что она "не является сторонницей выдачи патентов".

В мире Европа Германия Вакцинация от коронавируса

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