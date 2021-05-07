ГК "Концерн "Покровский" в 2021 году инвестирует 3 млрд рублей в развитие агробизнеса

ГК "Концерн "Покровский" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции на юге России, продолжает реализацию масштабной программы развития и модернизации своих предприятий. В 2021 году на эти цели компания потратит 3 млрд рублей. На обновление технического парка будет направлено 1,3 млрд рублей, на расширение земельного банка - 1 млрд, на реконструкцию сахарных заводов и животноводческих комплексов - еще 500 млн. Также холдинг планирует увеличить на 1000 га площадь орошаемых земель.

"В 2021 году мы планируем существенно нарастить основные производственные показатели, - отмечает директор по агробизнесу ГК "Концерн "Покровский" Станислав Кашуба. - Например, площадь сева озимой пшеницы превысила 105 тыс. га, что позволит нам получить урожай около 750 тыс. тонн. Расширены посевные площади и под другими сельскохозяйственными культурами - ячменем, кукурузой, подсолнечником. В связи с ожидаемым спадом производства сахарной свеклы мы на треть, до 28,5 тыс. га, увеличили посевные площади под этой культурой и планируем собрать в 2021 году рекордный урожай - 1,5 млн. сахарной свеклы. Это позволит Концерну обеспечить сахарные заводы собственным сырьем и снизить зависимость от волатильности цен на рынке".

В настоящий момент обеспеченность сахарных заводов концерна собственным сырьем - более 50%, что позволяет сдерживать рост затрат на производство и полностью выполнять обязательства по фиксации цен на уровне 36 рублей за килограмм.

В 2020 году ГК "Концерн "Покровский" продемонстрировал существенный рост основных финансовых показателей: выручка компании составила 34 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 87% до 5,5 млрд, EBITDA - на 44% до 9,4 млрд. Большую часть прибыли компания направляет на капитализацию бизнеса и инвестиции, выплаты дивидендов за последние пять лет не превышают 10%. В условиях пандемии 2020 года концерн увеличил финансирование социальной программы, в рамках которой на постоянной основе оказывает помощь школам, больницам, детским садам и многим другим социальным объектам, а также адресно поддерживает многодетные семьи, ветеранов и другие социально-незащищенные категории граждан.

В 2021 году в связи с расширением посевных площадей и внедрением новых технологий ГК "Концерн "Покровский" планирует собрать хороший урожай и увеличить выручку до 37,5 млрд рублей. Компания ежегодно инвестирует значительные средства в расширение своего земельного банка, а также обновление парка сельскохозяйственной техники. За четыре месяца 2021 года концерн вложил в приобретение земельных активов уже 400 млн рублей, а в целом до конца года направит на эти цели около 1 млрд рублей. Инвестиции в модернизацию технического парка составят 1,3 млрд рублей.

Справка о компании

ГК "Концерн "Покровский" (www.concernpokrovsky.com) является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей в стране и входит в десятку национальных лидеров по основным производственным показателям. В состав концерна входят 35 предприятий Южного федерального округа, которые ведут производственную деятельность в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Земельный банк компании в 2021 году превысил 242 тыс. га.

Материал предоставлен пресс-службой ГК "Концерн "Покровский"