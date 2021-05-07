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07.05.2021 11:36
Рубрика: В мире

Глава ЛНР: Примирение Востока и Запада Украины невозможно из-за действий США

Текст: Юрий Когалов
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник считает невозможным примирение Востока и Запада Украины. Как заявил он в интервью РИА Новости, причина этого кроется в том, что США искусственно раздувают противоречия между ними.

"Я боюсь, что такое невозможно, потому что именно к этому расколу и подталкивает Америка украинских националистов", - отметил Пасечник. Глава ЛНР напомнил, что именно споры о Великой Отечественной войне, роли УПА (запрещена в РФ) и стали "яблоком раздора", одной причин вооруженного конфликта в Донбассе.

Фото: AP
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В теории, по словам Пасечника, ради примирения жители Донбасса, чьи деды воевали против Гитлера, могли бы закрыть глаза на прославление "западенцами" ветеранов УПА. Но этого, по его мнению, не допустят США. "Они создавали эту ситуацию на Украине. Они подогревали эти националистические настроения. И они сейчас, конечно, эту ситуацию не выпустят из своих рук, они будут продолжать подогревать, придумывать различные другие исторические поводы для того, чтобы вбивать клин между нами и остальной частью Украины", - заявил Пасечник.

По его мнению, Украина скоро перестанет принадлежать украинцам и превратится в сырьевой придаток Запада. "Западные кураторы, хозяева, они не будут развивать экономику Украины для украинцев, понимаете? Однозначно, это будет сырьевой придаток​​​. Все товары будут вывезены за пределы Украины и Украине же проданы втридорога", - отметил глава ЛНР.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

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