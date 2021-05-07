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07.05.2021 10:29
Рубрика: В мире

Глава ЛНР заявил о зависимости Зеленского от США и Европы

Текст: Юрий Когалов
Президент Украины Владимир Зеленский зависит от политических и финансовых сил из США и стран Европы. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Фото: Александр Река/ТАСС Фото: Александр Река/ТАСС
Фото: Александр Река/ТАСС

По его словам, экономика Украины сильно зависит от Америки, выдаваемой из Вашингтона финансовой помощи. "Будет послушным президент Зеленский, значит, он получит очередной транш. Каким-то образом Украина, хорошо или плохо, но сможет прожить какой-то определенный период времени", - отметил Пасечник.

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Он обратил внимание на то, в каком состоянии были заводы и фабрики в Луганской области до 2014 года. "Все практически в разрушенном состоянии, в заброшенном. Никто ничего нового не построил", - напомнил глава ЛНР, добавив, что подобное происходит по всей Украине. "Никто никаких проектов не делает, никто в экономику деньги не вкладывает. Денег хватает только для того, чтобы выплатить социальное пособие, чтобы выплатить пенсии, чтобы выплатить зарплаты, чтобы не допустить социального взрыва. Поэтому, безусловно, он сидит на определенной игле в финансовом плане, от которой и зависит, и поэтому его зависимость, в общем-то, и определена от Соединенных Штатов Америки, от Европы и так далее", - заявил Пасечник.

По его мнению, об этом свидетельствует и нежелание Зеленского садиться за стол переговоров с представителями Донбасса. "Я больше чем уверен, что господину Зеленскому опять же пока на эту встречу не дают разрешения его заокеанские хозяева​​​. Это еще раз говорит о том, что он человек несамостоятельный", - отметил глава ЛНР. "Его однозначно подталкивают к войне", - добавил Пасечник.

Он также обратил внимание на то, что на Украине политические и военные силы сформированы из числа националистов, которые страшно ненавидят Россию​​​. "Для них гораздо больше, наверное, другом и товарищем является Америка, нежели Россия. И они, очевидно, имеют очень серьезный вес на территории Украины, очень серьезную силу, которую, на мой взгляд, в том числе боится и президент Зеленский", - отметил Пасечник.

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