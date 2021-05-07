В Японии установлен антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

Предыдущий рекорд был установлен 10 февраля - тогда за сутки от коронавируса скончался 121 человек.

Заполненность палат отделений интенсивной терапии также находится на рекордном уровне, в них проходит лечение 1131 человек. В префектуре Осака уже вторые сутки нет свободных мест в палатах интенсивной терапии, сообщает РИА Новости. Есть случаи, когда заболевшие умирают дома, так и не дождавшись госпитализации.

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией впервые с 16 января превысило шесть тысяч. В связи с широким по местным меркам распространением коронавируса правительство Японии приняло решение продлить действие режима чрезвычайной ситуации до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго. Кроме того, он начнет действовать также с 12 мая в юго-западной префектуре Фукуока и центральной Айти. Премьер-министр Ёсихидэ Суга призвал население с пониманием отнестись к этим шагам и способствовать полноценному соблюдению ограничений.

Согласно последним данным, с начала пандемии в Японии зарегистрировано 622 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше десяти тысяч человек скончались.