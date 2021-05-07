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07.05.2021 15:53
Рубрика: В мире

В Японии установлен антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

Текст: Юрий Когалов
В Японии за минувшие сутки было зарегистрировано 145 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом. Как отмечает ТАСС, этот показатель стал рекордным для Страны восходящего солнца, где до сих пор тут не умирало за один день так много людей от COVID-19.

Предыдущий рекорд был установлен 10 февраля - тогда за сутки от коронавируса скончался 121 человек.

Фото: EPA-EFE/JAGADEESH NV
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Заполненность палат отделений интенсивной терапии также находится на рекордном уровне, в них проходит лечение 1131 человек. В префектуре Осака уже вторые сутки нет свободных мест в палатах интенсивной терапии, сообщает РИА Новости. Есть случаи, когда заболевшие умирают дома, так и не дождавшись госпитализации.

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией впервые с 16 января превысило шесть тысяч. В связи с широким по местным меркам распространением коронавируса правительство Японии приняло решение продлить действие режима чрезвычайной ситуации до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго. Кроме того, он начнет действовать также с 12 мая в юго-западной префектуре Фукуока и центральной Айти. Премьер-министр Ёсихидэ Суга призвал население с пониманием отнестись к этим шагам и способствовать полноценному соблюдению ограничений.

Согласно последним данным, с начала пандемии в Японии зарегистрировано 622 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше десяти тысяч человек скончались.

В мире Восточная Азия Япония

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