Как заработать в два раза больше на производстве кефира и сметаны

Сметаны можно произвести в два раза больше, если наносить срок годности не сверху стаканчика, а снизу. А коровы начнут доиться быстрее, если карусель чинить вовремя. За счет исправления таких вроде бы мелочей в рамках участия в нацпроекте "Производительность труда" некоторые производители молочных продуктов смогли увеличить выпуск продукции и выручку почти в два раза, рассказали в АНО "Национальные проекты России".

Каждый день на маркировку банки сметаны в оренбургской компании "А7 Агро" (перерабатывает в сутки до 300 тонн молока) уходило слишком много времени. "Дата изготовления и срок годности были расположены на верхней части стакана сметаны, под крышкой. И так как тара имеет разный объем, соответственно, и высоту, оборудование каждый раз приходилось калибровать", - поясняет руководитель проектов Федерального центра компетенций (ФЦК) Сергей Котов. Специалисты ФЦК просто предложили перенести маркировку на нижнюю часть стаканчика - необходимость подстраивать технику отпала, что позволило сэкономить до 15 часов рабочего времени в месяц только на маркировке. Тот же объем стали выпускать не за восемь, а за 3,5 дня. Теперь каждый сотрудник в день производит уже не 2 тонны сметаны, а почти 4 тонны.

За последние полгода за счет подобных решений объем производства вырос на 92%. Одновременно бережливые технологии внедряли в логистике - за несколько месяцев производительность труда сотрудников на этом участке выросла почти на 77%. В итоге выручка предприятия увеличилась почти на 90%. Дополнительную прибыль предприятие решило пустить на открытие новых производственных линий, рассказал директор компании Степан Сироткин. А опыт нацпроекта будут распространять на другие компании холдинга: например, в "АГРО 7" решили поучиться бережливости в орошении полей и работе с животными.

На Самарском маслозаводе Пестравский (перерабатывает более 140 тонн молока в сутки) модернизировали участок по производству кефира. Слишком трудоемким был процесс производства изначально - использовалось много ручного труда, из-за застоя оборудования теряли время. После вступления предприятия в нацпроект за полгода удалось увеличить объемы производства на 15%, а выработка продукта в сутки возросла с 1,94 тыс. кг до 2,2 тыс. кг.

Бережливые технологии внедрены и на воронежском предприятии "Дон". Раньше дойка коров могла тормозиться из-за поломок карусели. Но после разработки стандарта на ремонт и обслуживание карусели время обслуживания оборудования удалось сократить со 137 до 85 минут. В результате выработка молока выросла на 20% - каждый специалист предприятия в час успевает получить до 220 кг продукции, а время доения коров сократили на 10%, или на 53 минуты в день. Кроме того, была решена проблема с замерзанием воды в трубопроводе в зимнее время после набора воды в кормовой смеситель. Эксперты ФЦК порекомендовали установить автоматическую систему обогрева трубопровода. Теперь при отрицательной температуре воздуха загорается сигнальная лампа "Слей воду". В итоге молока стали получать на 500 кг в сутки больше.

В 2021 году в рамках нацпроекта "Производительность труда" воспользоваться расширенной поддержкой экспертов ФЦК смогут 35 компаний - модернизация будет проходить в течение года вместо 6 месяцев, повысить выработку компании смогут на нескольких потоках, отмечают в АНО "Национальные проекты России". Нацпроект призван внедрить на предприятиях несырьевого сектора систему бережливого производства и за счет этого увеличивать производительность труда на 5% в год. Таким образом, к 2024 году производительность труда в стране должна вырасти на 25%, рассказывают в АНО.

"Эксперты ФЦК помогают команде предприятия посмотреть свежим взглядом на процессы, которые сложились исторически. Они передают свои знания и навыки сотрудникам предприятий, вместе с ними доводят до образцового состояния участок на выбранном производственном потоке. После нашего ухода сотрудники самостоятельно находят и устраняют потери, на предприятии создается производственная культура непрерывных улучшений", - поясняет генеральный директор ФЦК Николай Соломон. Но чтобы тиражирование внедренной практики на другие производственные процессы стало устойчивым, нужно, чтобы в процесс были вовлечены больше 50% сотрудников, говорит эксперт.

Для молочной отрасли этот нацпроект важен, потому что российские производители все больше конкурируют с белорусскими предприятиями, которые отличаются большей мощностью, их процессы более автоматизированы, а значит, они более эффективны, считает заместитель председателя комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. Соответственно, участие в этом проекте позволит российским предприятиям повысить эффективность и конкурентоспособность на российском рынке, а также нарастить объемы экспорта. Эксперт отмечает, что поддержка в рамках нацпроекта комплексная и включает займы от Фонда развития промышленности сроком до пяти лет и под 1% годовых и налоговые преференции, обучение руководителей предприятий по программе "Лидеры производительности", профессиональную переподготовку, аудит рабочих мест и другие меры поддержки.