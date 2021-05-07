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Рубрика: Экономика

Какие трудовые льготы есть у родителей детей-инвалидов в 2021 году

Текст: Елена Манукиян
Работать вынуждены двое из трех родителей детей-инвалидов, рассказали во Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). Многие просто не могут позволить себе не зарабатывать, поскольку дети-инвалиды нуждаются в постоянном медицинском обслуживании, реабилитации, специальном уходе, на которые нужны финансовые средства. В то же время особенному ребенку и внимания требуется больше, чем обычному, поэтому законодательством предусмотрены дополнительные трудовые гарантии и льготы для их родителей.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев напомнил, что работающие граждане, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, могут взять отпуск в удобное время, работать неполный день, имеют право на дополнительные выходные и досрочную пенсию.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Так, работодатель обязан согласовать любое время отпуска родителю ребенка-инвалида, которое тот выберет, а при необходимости предоставить ему дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней, который может быть использован как полностью, так и по частям, как отдельно, так и присоединен к оплачиваемому. Также такой работник вправе попросить сократить ему рабочее время. Помимо этого у него есть четыре дополнительных выходных дня в месяц, которые оплачиваются в размере среднего заработка. Все эти трудовые льготы предоставляются по заявлению. Если работник сам за ними не обратится, работодатель вправе их не предоставлять.

Помимо этого, родитель ребенка-инвалида имеет право отказаться от служебной командировки, сверхурочной работы, а также работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. Работодатель не может по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с единственным родителем ребенка-инвалида - матерью или отцом.

У родителей детей-инвалидов есть и пенсионные гарантии. Например, период ухода за ребенком с инвалидностью включат в страховой стаж при расчете пенсии, если в течение жизни человек пусть не долго, но был официально трудоустроен. Один из родителей, воспитывающий ребенка-инвалида до 8 лет, получает право на досрочную пенсию. Мужчины могут выйти на нее в 55, а женщины в 50 лет.

По данным Федерального реестра инвалидов сегодня в России более 700 тысяч детей инвалидов.

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