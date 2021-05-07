Китай движется к низкоуглеродному будущему

Выступая с идеей "чистые реки и зеленые горы - бесценное сокровище", председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно отмечал, что "защита экологии и содействие устойчивому развитию - наши общие обязательства". У нас только одна Земля, напоминал он.

Взвешенное потребление природных ресурсов

"Взвешенное потребление природных ресурсов - ключ к сохранению окружающей среды. Мы должны стремиться к более простому, зеленому и низкоуглеродному образу жизни, выступать против чрезмерности и расточительности, делать акцент на экологии и здоровье", - сказал председатель КНР Си Цзиньпин 28 апреля 2019 года.

На церемонии открытия Международной садоводческой выставки в 2019 году китайский лидер указал путь к сохранению окружающей среды, процитировав отрывок из трактата "Цзы чжи тун цзянь" ("Всепроницающее зерцало, управлению помогающее") - новаторского труда китайской историографии авторства Сыма Гуана, (1019-1086 гг.) жившего во времена правления династии Северная Сун (960-1127 гг.).

Идея ограниченного использования ресурсов приобрела новое значение в современном Китае. Как отметил Си Цзиньпин в своем выступлении, модель развития, при которой "кур убивают ради яиц, а озера осушают ради рыбы", тупиковая. "Будущее будет озарено экологически чистым развитием, которое соответствует законам природы", - добавил китайский лидер.

Стремление к экологически чистому, низкоуглеродному и инновационному развитию является основой усилий, которые Китай прилагает, чтобы стать современной социалистической страной.

В 2018 году Китай впервые включил идею построения экологической цивилизации в свою конституцию. К 2030 году страна планирует достичь пика выбросов углекислого газа, а к 2060 году - углеродной нейтральности.

В 14-м пятилетнем плане (2021-2025 гг.) содержится обещание снизить потребление энергии на единицу ВВП и выбросы углекислого газа на единицу ВВП на 13,5 и 18 процентов соответственно.

Китай также намерен к 2030 году увеличить объем своего лесного фонда на 6 миллиардов кубометров по сравнению с 2005 годом и довести общую мощность ветровой и солнечной энергетики до 1,2 миллиарда киловатт.

Выполнение обещаний

Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно заявлял о приверженности Китая обеспечению гармоничного сосуществования человека и природы - цели, которую Китай претворяет в жизнь конкретными делами.

За последние 10 лет Китай занял первое место в мире по приросту лесных ресурсов, площадь лесонасаждений превышает 70 миллионов гектаров. 90 процентов наземных экосистем и 85 процентов ключевых популяций диких животных находятся под защитой государства.

Страна, экономический прогресс которой за последние десятилетия в основном питал уголь, сейчас является одним из крупнейших в мире инвесторов в возобновляемые источники энергии, владея 30 процентами их глобальной мощности.

Доля потребления угля в энергетике Китая упала с 60,4 процента в 2017 году до 56,8 процента в 2020 году, а потребление возобновляемой энергии выросло с 19,1 процента в 2016 году до 24,3 процента в 2020 году - такие данные приводит Государственное статистическое управление КНР.

К 2019 году выбросы углекислого газа в стране снизились на 48,1 процента по сравнению с показателем 2005 года, обратив вспять тренд к быстрому росту эмиссии, говорится в Белой книге о развитии энергетики, опубликованной 21 декабря 2020 года пресс-канцелярией Госсовета КНР.

"Это чрезвычайно сложная задача, но Китай выполнит свои обещания", - сказал на недавнем онлайн-саммите Китай-Франция-Германия председатель КНР Си Цзиньпин, имея в виду обещания страны в области борьбы с глобальным изменением климата.



