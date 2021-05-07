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07.05.2021 19:08

Китай движется к низкоуглеродному будущему

Индустриализация создала беспрецедентные материальные блага, однако это процветание дорого обходится природе. По данным Global Footprint Network, люди сегодня расходуют за год столько экологических ресурсов, сколько смогли бы обеспечить за тот же период только более полутора (точнее, 1,6) таких планет, как Земля. Это означает, что Земле требуется год и восемь месяцев, чтобы восстановить то, что люди используют за год, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Выступая с идеей "чистые реки и зеленые горы - бесценное сокровище", председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно отмечал, что "защита экологии и содействие устойчивому развитию - наши общие обязательства". У нас только одна Земля, напоминал он.

Взвешенное потребление природных ресурсов

"Взвешенное потребление природных ресурсов - ключ к сохранению окружающей среды. Мы должны стремиться к более простому, зеленому и низкоуглеродному образу жизни, выступать против чрезмерности и расточительности, делать акцент на экологии и здоровье", - сказал председатель КНР Си Цзиньпин 28 апреля 2019 года.

На церемонии открытия Международной садоводческой выставки в 2019 году китайский лидер указал путь к сохранению окружающей среды, процитировав отрывок из трактата "Цзы чжи тун цзянь" ("Всепроницающее зерцало, управлению помогающее") - новаторского труда китайской историографии авторства Сыма Гуана, (1019-1086 гг.) жившего во времена правления династии Северная Сун (960-1127 гг.).

Идея ограниченного использования ресурсов приобрела новое значение в современном Китае. Как отметил Си Цзиньпин в своем выступлении, модель развития, при которой "кур убивают ради яиц, а озера осушают ради рыбы", тупиковая. "Будущее будет озарено экологически чистым развитием, которое соответствует законам природы", - добавил китайский лидер.

Стремление к экологически чистому, низкоуглеродному и инновационному развитию является основой усилий, которые Китай прилагает, чтобы стать современной социалистической страной.

В 2018 году Китай впервые включил идею построения экологической цивилизации в свою конституцию. К 2030 году страна планирует достичь пика выбросов углекислого газа, а к 2060 году - углеродной нейтральности.

В 14-м пятилетнем плане (2021-2025 гг.) содержится обещание снизить потребление энергии на единицу ВВП и выбросы углекислого газа на единицу ВВП на 13,5 и 18 процентов соответственно.

Китай также намерен к 2030 году увеличить объем своего лесного фонда на 6 миллиардов кубометров по сравнению с 2005 годом и довести общую мощность ветровой и солнечной энергетики до 1,2 миллиарда киловатт.

Выполнение обещаний

Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно заявлял о приверженности Китая обеспечению гармоничного сосуществования человека и природы - цели, которую Китай претворяет в жизнь конкретными делами.

За последние 10 лет Китай занял первое место в мире по приросту лесных ресурсов, площадь лесонасаждений превышает 70 миллионов гектаров. 90 процентов наземных экосистем и 85 процентов ключевых популяций диких животных находятся под защитой государства.

Страна, экономический прогресс которой за последние десятилетия в основном питал уголь, сейчас является одним из крупнейших в мире инвесторов в возобновляемые источники энергии, владея 30 процентами их глобальной мощности.

Доля потребления угля в энергетике Китая упала с 60,4 процента в 2017 году до 56,8 процента в 2020 году, а потребление возобновляемой энергии выросло с 19,1 процента в 2016 году до 24,3 процента в 2020 году - такие данные приводит Государственное статистическое управление КНР.

К 2019 году выбросы углекислого газа в стране снизились на 48,1 процента по сравнению с показателем 2005 года, обратив вспять тренд к быстрому росту эмиссии, говорится в Белой книге о развитии энергетики, опубликованной 21 декабря 2020 года пресс-канцелярией Госсовета КНР.

"Это чрезвычайно сложная задача, но Китай выполнит свои обещания", - сказал на недавнем онлайн-саммите Китай-Франция-Германия председатель КНР Си Цзиньпин, имея в виду обещания страны в области борьбы с глобальным изменением климата.


Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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