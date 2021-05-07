Китай успешно вывел на орбиту группу спутников зондирования Земли

Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-си" успешно вывел на орбиту восьмую группу спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-30". Информацию об этом распространило Центральное телевидение Китая.

Старт состоялся седьмого мая в 02:11 по местному времени с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Аппараты, количество которых не уточняется, успешно вышли на заданные орбиты, пишет ТАСС. Они будут использоваться для исследований электромагнитного поля Земли и проведения технических испытаний.

Отмечается также, что на борту ракеты-носителя находился один коммерческий спутник "Тяньци-12". Он предназначен для сбора и передачи данных.