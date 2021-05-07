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07.05.2021 17:11
Рубрика: Власть

Лавров назвал недопустимым насаждение тоталитаризма со стороны США и ЕС

Текст: Юрий Когалов
Россия считает недопустимыми попытки насаждения тоталитаризма, которые предпринимают США и ЕС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе онлайн-заседания Совета Безопасности ООН.

По словам министра, "Запад более не озабочен нормами международного права и теперь требует от всех выполнять свои правила и соблюдать установленный им порядок". Как обратил внимание Лавров, это подтверждают заявления, сделанные по итогам министерского заседания Группы семи. "Западные деятели не стесняются утверждать, что главной задачей мировой политики должно быть противодействие попыткам России и Китая изменить порядок, основанный на правилах", - отметил глава МИД РФ.

Фото: Leah Millis/AP
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"Считаем недопустимыми подобные шаги по насаждению тоталитаризма в мировых делах, которыми все шире пользуются наши западные коллеги, прежде всего США, Евросоюз и их союзники, отвергая на международной арене все принципы демократии и многосторонности", - заявил Лавров.

По его словам, практика односторонних санкций, осуществляемая Западом, является одним из примеров такого диктата. Ограничения вводятся без каких-либо международных правовых оснований​​​ и преследуют лишь цель "наказать неугодные режимы или убрать конкурентов", подчеркнул российский министр.

"В условиях пандемии такие рестрикции резко сужают возможности целого ряда развивающихся стран по противодействию распространению инфекции", - добавил Лавров.

Он также обратил внимание на действия западных стран, которые направлены на узурпацию процесса принятия глобальных решений. "Для этого продвигается концепция так называемого порядка, основанного на правилах, концепция, задуманная как подмена международному праву. Не лишне напомнить, что международное право уже состоит из свода правил, но правил, согласованных на универсальных площадках и отражающих консенсус или самое широкое согласие", - отметил Лавров. "Считаем вредными подобные действия в обход ООН, направленные на узурпацию процесса принятия решений, претендующих на глобальное применение", - подчеркнул министр.

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