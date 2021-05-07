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07.05.2021 16:20
Рубрика: Власть

Лавров: Россия призывает страны безусловно следовать принципам Устава ООН

Москва призывает страны следовать принципам Устава ООН при выстраивании внешнеполитической линии и разрешении международных споров. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН "Поддержание многосторонности и ооноцентричной системы международных отношений".

Фото: REUTERS/Darren Ornitz
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"Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно следовать целям и принципам Устава, обеспечивая уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, урегулирование споров политико-дипломатическими средствами, отказ от угрозы силой или ее применение. Это особенно важно на нынешнем этапе непростого становления многополярной системы международных отношений", - сказал он.

Лавров заявил о необходимости сохранения признаваемой всеми международно-правовой основы для выстраивания устойчивого баланса интересов, отвечающего новым реалиям в условиях объективного укрепления новых центров экономического роста, финансового и политического влияния.

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