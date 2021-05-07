Лев Александров: Давно уж не было так радостно на сердце

Лев Александров, 20 лет

Александров Лев Борисович (1925 - 25.01.1945), рядовой.

О Льве Александрове нам сообщила московский литератор Татьяна Андреевна Никологорская. Вот ее письмо: "Хочу прибавить к вашему списку погибших на войне поэтов еще одно имя - Лев Александров, москвич, выпускник 279-й школы (сейчас это школа N293 имени А.Т. Твардовского). Я тоже училась в этой школе. Знаю о Леве только то, что он погиб. Да вот - прилагаемое стихотворение, присланное им домой в письме. Юноше видится родная комната и неодушевленные предметы одушевляются ожиданием встречи с близкими, может быть, - и с любимой девушкой... Все в доме журчит, скворчит, а родные вот-вот явятся - и начнется застолье, которого не было..."

Темно. Дождь капает. Сижу я на катушке.

Сон одолел и мысли разбрелись.

И вот мерещится: мы в нашей комнатушке

В такой же вечер всей семьею собрались.

Закрыты плотно окна как зимою,

Дождь где-то там, вне нашего мирка.

Свет электрический играет желтизною

На пианино полированных боках.

На окнах занавеси, что на ладан дышат,

Зацепишь их - не избежать беды.

Из-за дверей доносится чуть слышно

В канализации журчание воды...

Буфет из-за своей стеклянной дверцы

Нам улыбается сервизом неспроста:

Давно уж не было так радостно на сердце -

Все за столом заполнены места.

Наш стол квадратный в обе стороны раздвинут:

Сегодня он на четверых накрыт.

Вороны-пепельницы рот вовсю разинут.

На плитке чайник тоненько шипит.

Симфонии пьет репродуктор звуки,

Льет чью-то яркую, богатую мечту...

Так грежу, голову склоня на руки.

Так будет, черт возьми,

Так я хочу!

Лев Александров

1942

Благодаря Центральному архиву Министерства обороны нам удалось узнать, что Лев Борисович Александров родился в 1925 году в Москве. Жил на Волхонке. Призван 8 января 1943 года. Рядовой 128 отдельного батальона связи. Пропал без вести 25 января 1945 года у города Торунь (Польша).

Когда мы искали сведения о пропавшем юноше, то не могли не обратить внимания на судьбу его тезки и ровесника - Льва Васильевича Александрова, погибшего в том же победном 1945-ом. Он тоже жил в Москве (в Большом Саввинском переулке). Маму звали Елена Станиславовна. Был призван в 1942 году и направлен в Телавское пехотное училище. Вместе с ним в училище поехали такие же, как Лева, московские ребята. Назовем несколько имен: Ваня Зосимов со Смоленского бульвара, Витя Михнев из Теплого переулка, Володя Муравьев из Старо-Конюшенного, Веня Нуждин с Чудовки, Гоша Пятковский с Большой Ордынки, Коля Попков из 1-го Зачатьевского...

Младший сержант Лев Васильевич Александров был разведчиком-наблюдателем в 20-й артиллерийской Оршанской дивизии прорыва РГК (резерва главного командования) и погиб 20 февраля 1945 года при освобождении Латвии, Лиепайского уезда.