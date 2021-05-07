Лев Александров: Давно уж не было так радостно на сердце

О Льве Александрове нам сообщила московский литератор Татьяна Андреевна Никологорская. Вот ее письмо: "Хочу прибавить к вашему списку погибших на войне поэтов еще одно имя - Лев Александров, москвич, выпускник 279-й школы (сейчас это школа N293 имени А.Т. Твардовского). Я тоже училась в этой школе. Знаю о Леве только то, что он погиб. Да вот - прилагаемое стихотворение, присланное им домой в письме. Юноше видится родная комната и неодушевленные предметы одушевляются ожиданием встречи с близкими, может быть, - и с любимой девушкой... Все в доме журчит, скворчит, а родные вот-вот явятся - и начнется застолье, которого не было..."
Темно. Дождь капает. Сижу я на катушке.
Сон одолел и мысли разбрелись.
И вот мерещится: мы в нашей комнатушке
В такой же вечер всей семьею собрались.
Закрыты плотно окна как зимою,
Дождь где-то там, вне нашего мирка.
Свет электрический играет желтизною
На пианино полированных боках.
На окнах занавеси, что на ладан дышат,
Зацепишь их - не избежать беды.
Из-за дверей доносится чуть слышно
В канализации журчание воды...
Буфет из-за своей стеклянной дверцы
Нам улыбается сервизом неспроста:
Давно уж не было так радостно на сердце -
Все за столом заполнены места.
Наш стол квадратный в обе стороны раздвинут:
Сегодня он на четверых накрыт.
Вороны-пепельницы рот вовсю разинут.
На плитке чайник тоненько шипит.
Симфонии пьет репродуктор звуки,
Льет чью-то яркую, богатую мечту...
Так грежу, голову склоня на руки.
Так будет, черт возьми,
Так я хочу!
Лев Александров
1942
Благодаря Центральному архиву Министерства обороны нам удалось узнать, что Лев Борисович Александров родился в 1925 году в Москве. Жил на Волхонке. Призван 8 января 1943 года. Рядовой 128 отдельного батальона связи. Пропал без вести 25 января 1945 года у города Торунь (Польша).
Когда мы искали сведения о пропавшем юноше, то не могли не обратить внимания на судьбу его тезки и ровесника - Льва Васильевича Александрова, погибшего в том же победном 1945-ом. Он тоже жил в Москве (в Большом Саввинском переулке). Маму звали Елена Станиславовна. Был призван в 1942 году и направлен в Телавское пехотное училище. Вместе с ним в училище поехали такие же, как Лева, московские ребята. Назовем несколько имен: Ваня Зосимов со Смоленского бульвара, Витя Михнев из Теплого переулка, Володя Муравьев из Старо-Конюшенного, Веня Нуждин с Чудовки, Гоша Пятковский с Большой Ордынки, Коля Попков из 1-го Зачатьевского...
Младший сержант Лев Васильевич Александров был разведчиком-наблюдателем в 20-й артиллерийской Оршанской дивизии прорыва РГК (резерва главного командования) и погиб 20 февраля 1945 года при освобождении Латвии, Лиепайского уезда.