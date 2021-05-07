Лев Александров: Давно уж не было так радостно на сердце 15:30

Александров Лев

Лев Александров: Давно уж не было так радостно на сердце

"Поэт-воин Мурат Георгиевич Елекоев, отдавший свою жизнь за Советскую Родину" 18.02.2021

Елекоев Мурат

"Поэт-воин Мурат Георгиевич Елекоев, отдавший свою жизнь за Советскую Родину"

После войны сыновья Василия Елькина достроили дом, фундамент которого заложил отец 27.01.2021

Елькин Василий

После войны сыновья Василия Елькина достроили дом, фундамент которого заложил отец

Михаил Дубинский пропал без вести на третий день войны 27.01.2021

Дубинский Михаил

Михаил Дубинский пропал без вести на третий день войны

Во время войны родные получили на Владимира Добронравова пять похоронок 26.01.2021

Добронравов Владимир

Во время войны родные получили на Владимира Добронравова пять похоронок

Сергей Добронравов: По лесам пройдем немецким брать Берлин 26.01.2021

Добронравов Сергей

Сергей Добронравов: По лесам пройдем немецким брать Берлин

Корреспонденции Ивана Денисенко печатались в газетах "Известия" и "Труд" 26.01.2021

Денисенко Иван

Корреспонденции Ивана Денисенко печатались в газетах "Известия" и "Труд"

Виктор Дембовецкий написал во время войны поэму "Воспоминания и мысли" 26.01.2021

Дембовецкий Виктор

Виктор Дембовецкий написал во время войны поэму "Воспоминания и мысли"

Татул Гурян переводил на армянский стихотворения русских классиков 26.01.2021

Гурян Татул

Татул Гурян переводил на армянский стихотворения русских классиков

Переводов на русский язык произведений Аршавира Григоряна пока нет 26.01.2021

Григорян Аршавир

Переводов на русский язык произведений Аршавира Григоряна пока нет

Чтобы уйти на фронт, Захар Городисский прибавил себе год 26.01.2021

Городисский Захар

Чтобы уйти на фронт, Захар Городисский прибавил себе год

В 18 лет Григор Гарунц уже был автором нескольких книг, в том числе детских 26.01.2021

Гарунц Григор

В 18 лет Григор Гарунц уже был автором нескольких книг, в том числе детских

Стихи Якова Гальперина появились в печати благодаря тому, что их запомнили наизусть друзья поэта 26.01.2021

Гальперин Яков

Стихи Якова Гальперина появились в печати благодаря тому, что их запомнили наизусть друзья поэта

Павел Винтман: У моей судьбы особая cердца нить - даже с смертью не способен я изменить 26.01.2021

Винтман Павел

Павел Винтман: У моей судьбы особая cердца нить - даже с смертью не способен я изменить

В 1938 году Леонида Вилкомира призвали в армию, и он получил направление в "Красную звезду" 25.01.2021

Вилкомир Леонид

В 1938 году Леонида Вилкомира призвали в армию, и он получил направление в "Красную звезду"

Стихи Касима Вахитова вошли в сборник "Поэзия огненных лет" 25.01.2021

Вахитов Касим

Стихи Касима Вахитова вошли в сборник "Поэзия огненных лет"

Находясь с рацией на передовой, Викторас Валайтис сумел поддержать постоянную связь с командиром полка 25.01.2021

Валайтис Викторас

Находясь с рацией на передовой, Викторас Валайтис сумел поддержать постоянную связь с командиром полка

В ноябре 1944 года Дмитрия Вакарова отправили в лагерь Дахау, где его лишили имени, дав номер 125530 25.01.2021

Вакаров Дмитрий

В ноябре 1944 года Дмитрия Вакарова отправили в лагерь Дахау, где его лишили имени, дав номер 125530

Свои скорбные стихи Владимир Булаенко писал на родном украинском языке 25.01.2021

Булаенко Владимир

Свои скорбные стихи Владимир Булаенко писал на родном украинском языке

Алексей Толстой сделал Бориса Богаткова своим личным стипендиатом 25.01.2021

Богатков Борис

Алексей Толстой сделал Бориса Богаткова своим личным стипендиатом

Михаил Благинин погиб в первом же бою 25.01.2021

Благинин Михаил

Михаил Благинин погиб в первом же бою

Марк Бершадский окончил музыкальное училище при Московской консерватории по классу скрипки 25.01.2021

Бершадский Марк

Марк Бершадский окончил музыкальное училище при Московской консерватории по классу скрипки

Константин Бельхин: Вытерпим мы все, сердце мое, и жить опять будем изо всех сил 25.01.2021

Бельхин Константин

Константин Бельхин: Вытерпим мы все, сердце мое, и жить опять будем изо всех сил

Поэт-воин Всеволод Багрицкий. Убит 26 февраля 1942 года 25.01.2021

Багрицкий Всеволод

Поэт-воин Всеволод Багрицкий. Убит 26 февраля 1942 года

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Астерман Евгений

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Артёмов Александр

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Андрухаев Хусен

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Акопян Григорий

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Азарх Зоя

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Юрий Дивильковский: Всякий может умереть, а смерть за свою мечту прекрасна

Фото: Центральный архив Министерства обороны РФ

Лев с Волхонки

Текст: Дмитрий Шеваров
Лев Александров, 20 лет
Александров Лев Борисович (1925 - 25.01.1945), рядовой.

О Льве Александрове нам сообщила московский литератор Татьяна Андреевна Никологорская. Вот ее письмо: "Хочу прибавить к вашему списку погибших на войне поэтов еще одно имя - Лев Александров, москвич, выпускник 279-й школы (сейчас это школа N293 имени А.Т. Твардовского). Я тоже училась в этой школе. Знаю о Леве только то, что он погиб. Да вот - прилагаемое стихотворение, присланное им домой в письме. Юноше видится родная комната и неодушевленные предметы одушевляются ожиданием встречи с близкими, может быть, - и с любимой девушкой... Все в доме журчит, скворчит, а родные вот-вот явятся - и начнется застолье, которого не было..."

Темно. Дождь капает. Сижу я на катушке.

Сон одолел и мысли разбрелись.

И вот мерещится: мы в нашей комнатушке

В такой же вечер всей семьею собрались.

Закрыты плотно окна как зимою,

Дождь где-то там, вне нашего мирка.

Свет электрический играет желтизною

На пианино полированных боках.

На окнах занавеси, что на ладан дышат,

Зацепишь их - не избежать беды.

Из-за дверей доносится чуть слышно

В канализации журчание воды...

Буфет из-за своей стеклянной дверцы

Нам улыбается сервизом неспроста:

Давно уж не было так радостно на сердце -

Все за столом заполнены места.

Наш стол квадратный в обе стороны раздвинут:

Сегодня он на четверых накрыт.

Вороны-пепельницы рот вовсю разинут.

На плитке чайник тоненько шипит.

Симфонии пьет репродуктор звуки,

Льет чью-то яркую, богатую мечту...

Так грежу, голову склоня на руки.

Так будет, черт возьми,

Так я хочу!

Лев Александров

1942

Благодаря Центральному архиву Министерства обороны нам удалось узнать, что Лев Борисович Александров родился в 1925 году в Москве. Жил на Волхонке. Призван 8 января 1943 года. Рядовой 128 отдельного батальона связи. Пропал без вести 25 января 1945 года у города Торунь (Польша).

Когда мы искали сведения о пропавшем юноше, то не могли не обратить внимания на судьбу его тезки и ровесника - Льва Васильевича Александрова, погибшего в том же победном 1945-ом. Он тоже жил в Москве (в Большом Саввинском переулке). Маму звали Елена Станиславовна. Был призван в 1942 году и направлен в Телавское пехотное училище. Вместе с ним в училище поехали такие же, как Лева, московские ребята. Назовем несколько имен: Ваня Зосимов со Смоленского бульвара, Витя Михнев из Теплого переулка, Володя Муравьев из Старо-Конюшенного, Веня Нуждин с Чудовки, Гоша Пятковский с Большой Ордынки, Коля Попков из 1-го Зачатьевского...

Младший сержант Лев Васильевич Александров был разведчиком-наблюдателем в 20-й артиллерийской Оршанской дивизии прорыва РГК (резерва главного командования) и погиб 20 февраля 1945 года при освобождении Латвии, Лиепайского уезда.

Фото: Евгений Копыт / РИА Новости
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