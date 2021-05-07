Лукашенко: Беларусь создала собственную вакцину от коронавируса

Беларусь разработала собственную вакцину от коронавируса. Об этом, как передает БелТА, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", - рассказал он, напомнив, как ранее многие выражали сомнения в способности Беларуси добиться этого.

По его словам, белорусские исследователи не торопятся. "Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой", - отметил Лукашенко. "У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", - добавил глава государства.

В то же время он призвал людей пожилого возраста уже сейчас сделать прививку от COVID-19. "Надо стариков обезопасить. Я хочу, чтобы они это поняли. Они всегда меня слышали, молодцы. Я просто прошу: надо это сделать. Это значительно меньшая опасность, в сто раз меньше, чем заболеть", - отметил Лукашенко.