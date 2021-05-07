Лукашенко похвалил работу КГБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко отметил работу сотрудников Комитета государственной безопасности, которые справились со своей задачей, когда республику попытались "попробовать на зуб". Об этом белорусский лидер заявил во время церемонии вручения госнаград в преддверии Дня победы.

По словам Лукашенко, которые приводит БЕЛТА, в эти дни церемония чествования лучших тружеников страны наполняется особым смыслом, потому что фронтовой подвиг советских солдат был бы невозможен без титанического труда в тылу и особенно - после войны.

"Сегодня государственных наград удостоены промышленники, строители, транспортники, труженики села, инженеры, педагоги, деятели культуры. А также целая группа доблестных офицеров Комитета государственной безопасности, которые делают все, чтобы наши граждане могли спокойно жить, работать и растить детей под мирным небом", - отметил Лукашенко.

По его мнению, чекисты смогли доказать, что они не зря едят свой хлеб. "Да, было тихо, спокойно четверть века. Потом нас решили попробовать на зуб. И впереди пошли люди в погонах. И должен сказать, что они оказались на высоте", - заявил президент Беларуси.

Во время своей речи Лукашенко провел аналогии событиями военного времени и теми вызовами, с которыми столкнулась Беларусь сейчас. Тогда враг был очевидным, зримым, а сейчас ситуация сложнее, поскольку противодействовать приходится скрытым силам, отметил президент. "Сегодня мы их не видим, они глубоко спрятаны и действуют иезуитскими методами, которых мы порой не знаем, и нам приходится отстраиваться на марше", - заявил белорусский лидер.

"На фоне мировой ковидной пандемии в наше общество пытались внедрить еще один вирус - вирус саморазрушения. Но подавляющее большинство белорусов понимает, наследниками какого героического поколения являются. И забрать у нас право свободно жить и работать в родной стране никто и никогда не сможет", - констатировал Лукашенко.