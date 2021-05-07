Новости

Google из-за блокировки "Царьград ТВ" грозит штраф в 94 трлн рублей 13:45
В Екатеринбурге взяли под стражу мужа убитой девушки-блогера 13:31
Прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертного полка" продлен до Дня Победы 13:20
Якорные цепи корабля Северного флота испытали на прочность 13:06
Лукашенко пообещал обнародовать новые данные по делу о госперевороте 13:03
Опубликовано фото падающей на Землю ракеты "Чанчжэн-5" 13:01
Лукашенко: Беларусь создала собственную вакцину от коронавируса 12:59
Месси выступил против экс-президента "Барселоны" после истории с Гризманном 12:47
Сожитель с сообщниками обокрал квартиру москвички 12:46
Лукашенко похвалил работу КГБ 12:34
Минск готов ответить Западу на любые новые санкции 12:18
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости? 12:17
В Германии окончательно одобрили план послаблений для привитых от COVID-19 12:13
В центре Чумакова высказались против паспортов вакцинации 12:10
Руководство Минобороны возложило цветы к Могиле Неизвестного Солдата 12:09
В Минске вручены государственные награды 12:08
Более 3 млн избирателей зарегистрировались на праймериз "Единой России" 12:00
В Подмосковье продлили электронную регистрацию безработных 11:50
Венгерская лаборатория подтвердила надежность "Спутника V" 11:48
В рамках учений США высадят десант в Эстонии 11:39
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,3 млрд 11:38
Глава ЛНР: Примирение Востока и Запада Украины невозможно из-за действий США 11:36
Путин поблагодарил "Волонтеров Победы" за поддержку ветеранов 11:32
"Долго отходила": экстренно прооперированная Бузова вышла на связь 11:25
Названы регионы, откуда чаще всего приезжают в Москву 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
07.05.2021 13:03
Рубрика: В мире

Лукашенко пообещал обнародовать новые данные по делу о госперевороте

Текст: Юрий Когалов

По делу о попытке мятежа в Беларуси будут опубликованы новые, еще более громкие факты. Это пообещал сделать президент республики Александр Лукашенко.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко: Система госуправления в Беларуси работает четко и слаженно

По его словам, то, что известно общественности - это еще цветочки. "Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите", - отметил Лукашенко.

Ранее сегодня президент Беларуси уже сравнил недавние события с Великой Отечественной войной. Тогда враг был очевидным, зримым, а сейчас ситуация сложнее, поскольку противодействовать приходится скрытым силам, отметил он.

Что касается новых выборов президента в стране, то, по словам Лукашенко, он готов на это пойти, только если США тоже проведут новые выборы главы государства. "Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - заявил Лукашенко.

В мире экс-СССР Беларусь Обстановка в Беларуси после выборов президента

Главное сегодня

Минэнерго: Площадь домов не скажется на участии в программе газификации
В Венгрии сообщили об успешной вакцинации благодаря "Спутнику V"
Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши советскими воинами
В рамках учений США высадят десант в Эстонии
Синоптики пообещали "красную жару" в Северном полушарии
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия