Лукашенко пообещал обнародовать новые данные по делу о госперевороте

По делу о попытке мятежа в Беларуси будут опубликованы новые, еще более громкие факты. Это пообещал сделать президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, то, что известно общественности - это еще цветочки. "Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите", - отметил Лукашенко.

Ранее сегодня президент Беларуси уже сравнил недавние события с Великой Отечественной войной. Тогда враг был очевидным, зримым, а сейчас ситуация сложнее, поскольку противодействовать приходится скрытым силам, отметил он.

Что касается новых выборов президента в стране, то, по словам Лукашенко, он готов на это пойти, только если США тоже проведут новые выборы главы государства. "Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - заявил Лукашенко.