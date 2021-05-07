Лукашенко рассказал, на каких условиях готов провести досрочные выборы

Неожиданное предложение озвучил 7 мая Александр Лукашенко, заявив, что в Беларуси готовы провести досрочные президентские выборы, но только параллельно с новыми выборами главы государства в США. Об этом президент РБ заявил в пятницу журналистам, передает БЕЛТА.

"Я - за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Готов, но параллельно с американцами. Пусть они назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси" свои, - сказал белорусский руководитель.

Он напомнил, как в США проходила президентская избирательная кампания: люди голосовали по почте, бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны. Эти факты были показаны на весь мир. "Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в "Твиттере" не дают слова сказать. Какой же доступ к средствам массовой информации?" - задал риторический вопрос Лукашенко.

Страны ЕС, отметил он, упрекают Минск в чрезмерном применении силы во время уличных протестов. В то же время, напомнил президент, в США в прямом эфире были показаны кадры убийства одной из протестующих. "Зачем застрелили женщину? А сколько погибло?" - задал вопрос глава государства, добавив, что в Минске до сих пор от Европейского союза ждут заключения по событиям в США.

"Почему же европейцы - такие демократы - молчат? Потому что у самих рыльце в пушку", - убежден Лукашенко. "У нас - другое, у нас же демократия", - как-то высказался президент Франции, сравнивая действия правоохранителей в его стране при подавлении протестов с событиями в Беларуси, напомнил белорусский лидер. Вот почему в Америке, убежден он, никогда не пойдут на перевыборы.

Отвечая на очередной вопрос репортеров, президент дал понять, что по делу о попытке мятежа в Беларуси будут опубликованы новые, еще более громкие факты. "То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали - цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите", - заверил Лукашенко.

Коснулся он и вопроса о так называемых претензиях к нему со стороны политических структур ФРГ. Президент считает глупым шагом и сиюминутной политикой обращение в прокуратуру Германии в отношении него, в котором говорится о якобы совершенных преступлениях против человечности. "Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить… Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну?!", - заявил белорусский лидер.