Механизм товарных интервенций расширен на непродовольственные товары

Премьер-министр Михаил Мишустин распространил механизм товарных интервенций на непродовольственные товары, в том числе на лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях. До сих пор он использовался для нефтепродуктов и продовольствия.

Государственные резервы можно будет использовать для товарных интервенций при резком - от 20 процентов - повышении цен в регионах. Для использования механизма региональные власти должны обратиться в Росрезерв, который дальше направит запрос о целесообразности товарной интервенции в профильное министерство. После положительного заключения начнется подготовка необходимого правительственного акта.

Это решение, рассчитывают в кабинете министров, позволит держать под контролем цены на важные непродовольственные и медицинские товары.