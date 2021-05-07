Минюст США предъявил экс-полицейским обвинения в убийстве Флойда

Федеральное большое жюри в штате Миннесота проголосовало в пятницу за обвинение четырех бывших офицеров полиции Миннеаполиса, которые участвовали 25 мая 2020 года в аресте Джордж Флойда, повлекшем его смерть. В обвинительном заключении по трем пунктам фигурируют Дерек Шовин, Томас Лейн, Дж. Куэнг и Тоу Тао. Куенг, Лейн и Тао, обвиняются в том, что не вмешались, чтобы остановить Шовина. Всем троим предъявлено обвинение в том, что они не оказали медицинскую помощь и "сознательно безразлично" отнеслись к страданиям Флойда. Суд над ними состоится в августе, сообщает National Public Radio.

Флойд, 46-летний темнокожий мужчина, умер после того, как Шовен, который является белым, прижал колено к его шее более девяти минут, когда тот был скован наручниками и заставил лежать лицом вниз на тротуаре, несмотря на его неоднократные крики о том, что он не может дышать. 20 апреля присяжные признали Шовена виновным в непреднамеренном убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Ему грозят десятилетия за решеткой после вынесения приговора, назначенного на 25 июня.

Адвокат Шовена, Эрик Нельсон, утверждал во время судебного разбирательства по делу об убийстве, что Шовин действовал разумно в ситуации, а, по его словам, Флойд умер из-за основных проблем со здоровьем и употребления наркотиков. Нельсон подал прошение о новом судебном разбирательстве, сославшись на многие вопросы, включая отказ судьи перенести судебное разбирательство из-за огласки подробностей дела в медиа.

Шовину также было предъявлено обвинение по второму обвинению, основанному на аресте и сдавливании шеи 14-летнего мальчика в 2017 году. Во время ареста 4 сентября 2017 года "Шовин без каких-либо юридических оснований держал подростка за горло и несколько раз ударил его фонариком по голове", говорится в сообщении минюста США. Шовин также "держал колено на шее и верхней части спины подростка даже после того, как мальчик лежал ничком в наручниках и не сопротивлялся, что также привело к телесным повреждениям". Согласно сообщению ABC News, Шовин использовал свое колено, чтобы удерживать подростка в таком состоянии почти 17 минут. При этом, отмечается в релизе, он положил колено на шею ребенка так сильно, что тот начал кричать от боли и говорить Шовину, что он не может дышать.