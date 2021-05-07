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07.05.2021 21:14
Рубрика: В мире

Минюст США предъявил экс-полицейским обвинения в убийстве Флойда

Текст: Максим Макарычев
Федеральное большое жюри в штате Миннесота проголосовало в пятницу за обвинение четырех бывших офицеров полиции Миннеаполиса, которые участвовали 25 мая 2020 года в аресте Джордж Флойда, повлекшем его смерть. В обвинительном заключении по трем пунктам фигурируют Дерек Шовин, Томас Лейн, Дж. Куэнг и Тоу Тао. Куенг, Лейн и Тао, обвиняются в том, что не вмешались, чтобы остановить Шовина. Всем троим предъявлено обвинение в том, что они не оказали медицинскую помощь и "сознательно безразлично" отнеслись к страданиям Флойда. Суд над ними состоится в августе, сообщает National Public Radio.

Флойд, 46-летний темнокожий мужчина, умер после того, как Шовен, который является белым, прижал колено к его шее более девяти минут, когда тот был скован наручниками и заставил лежать лицом вниз на тротуаре, несмотря на его неоднократные крики о том, что он не может дышать. 20 апреля присяжные признали Шовена виновным в непреднамеренном убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Ему грозят десятилетия за решеткой после вынесения приговора, назначенного на 25 июня.

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Адвокат Шовена, Эрик Нельсон, утверждал во время судебного разбирательства по делу об убийстве, что Шовин действовал разумно в ситуации, а, по его словам, Флойд умер из-за основных проблем со здоровьем и употребления наркотиков. Нельсон подал прошение о новом судебном разбирательстве, сославшись на многие вопросы, включая отказ судьи перенести судебное разбирательство из-за огласки подробностей дела в медиа.

Шовину также было предъявлено обвинение по второму обвинению, основанному на аресте и сдавливании шеи 14-летнего мальчика в 2017 году. Во время ареста 4 сентября 2017 года "Шовин без каких-либо юридических оснований держал подростка за горло и несколько раз ударил его фонариком по голове", говорится в сообщении минюста США. Шовин также "держал колено на шее и верхней части спины подростка даже после того, как мальчик лежал ничком в наручниках и не сопротивлялся, что также привело к телесным повреждениям". Согласно сообщению ABC News, Шовин использовал свое колено, чтобы удерживать подростка в таком состоянии почти 17 минут. При этом, отмечается в релизе, он положил колено на шею ребенка так сильно, что тот начал кричать от боли и говорить Шовину, что он не может дышать.

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