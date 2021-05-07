Минздрав исключил гидроксихлорохин из списка препаратов для лечения COVID-19

Вакцины "Ковивак" и "Спутник Лайт" включены в новую, 11-ю, версию рекомендаций по лечению и профилактике СOVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной "КовиВак" и вакцине для профилактики COVID-19 "Спутник Лайт"", - говорится в сообщении.

Кроме того, из списка возможных к назначению препаратов для лечения коронавируса исключен гидроксихлорохин.