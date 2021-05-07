Минздрав утвердил иммуноглобулин человека для лечения коронавируса

Минздрав включил иммуноглобулин человека в список пяти препаратов для лечения коронавируса, следует из новых методических рекомендаций по лечению и профилактике инфекции.

В них отмечается, что применять иммуноглобулин следует в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии при COVID-19. Назначаться он может взрослым в стационарах. В числе противопоказаний - беременность, аутоиммунные заболевания, аллергические реакции.

Также для упреждающей противовоспалительной терапии рекомендовано применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций. Из списка возможных к назначению лекарственных препаратов для лечения COVID-19 исключен гидроксихлорохин.

Новые методические рекомендации утверждены 7 мая. В пресс-службе Минздрава отмечают, что над их одиннадцатой версией работали более 100 российских экспертов различных специальностей, которыми проводился тщательный анализ комплекса данных о результатах исследований и опыте применения лекарственных препаратов.