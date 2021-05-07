Мишустин утвердил дополнительные меры по стабилизации цен на топливо

Новости

В Турции задержали восемь террористов ИГ 10:39
Путин поручил обеспечить доставку модулей станции "Восток" в Антарктиду 10:22
Путин поддержал создание цифрового атласа мира с российскими топонимами 10:06
На Восточный доставили спутники OneWeb для подготовки к запуску 10:05
В ЛНР высказались против ввода миротворцев ООН в Донбасс 10:04
В столице продлили "желтый" уровень погодной опасности до 9 мая 09:55
Самолет Оренбург-Москва вернулся в аэропорт из-за неисправности 09:51
Вильфанд оценил сообщения о "тепловых бомбах" в Арктике 09:51
На трассе Тюмень-Омск пьяный водитель влетел под фуру 09:44
Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения РФ от SWIFT 09:25
США могут забраковать 70 млн доз вакцины J&J от COVID-19 09:08
На Урале установят мемориал 13-летнему герою-юнармейцу 09:06
В ЛНР призвали Берлин и Париж заставить Киев выполнять Минские соглашения 08:56
В "Газпроме" пообещали бесплатно провести газ к небольшим частным домам 08:40
Врачи удалили тюменке кисту размером с футбольный мяч 08:33
Синоптики пообещали "красную жару" в Северном полушарии 07:39
В праздники силовые структуры ЛНР перешли на усиленный режим работы 07:38
Мичков признан самым ценным игроком юниорского ЧМ по хоккею 06:53
Германия отказалась от рекомендаций по использованию AstraZeneca 06:31
В Москве в пятницу воздух прогреется до 16 градусов 06:25
На ремонтном заводе в Китае прогремел взрыв 05:45
В США жертвами COVID-19 могли стать более 900 тысяч человек 05:41
В Италии найдена мраморная голова первого римского императора 05:30
Видео: В Приморье леопард вышел к людям 05:24
В Москве 7 мая из-за репетиции парада Победы частично перекроют движение 05:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
07.05.2021 10:11
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил дополнительные меры по стабилизации цен на топливо

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил дополнительные меры по стабилизации цен на топливо. Правительство развивает механизмы биржевых торгов бензином и дизелем, что позволит избежать резких скачков цен.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
В России заработала новая формула для расчета цены на бензин

Постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов моторным топливом. Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие его на биржу, планировали объемы реализации на каждом пункте поставки на месяц вперед. Как ожидается, такая норма поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС.

Кроме того, торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода. Отдельные компании смогут поставлять на рынок больше нефтепродуктов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Председатель Правительства Цены на бензин

Главное сегодня

В "Газпроме" пообещали бесплатно провести газ к небольшим частным домам
Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши советскими воинами
Синоптики пообещали "красную жару" в Северном полушарии
США могут забраковать 70 млн доз вакцины J&J от COVID-19
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов