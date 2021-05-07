Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил дополнительные меры по стабилизации цен на топливо. Правительство развивает механизмы биржевых торгов бензином и дизелем, что позволит избежать резких скачков цен.

Постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов моторным топливом. Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие его на биржу, планировали объемы реализации на каждом пункте поставки на месяц вперед. Как ожидается, такая норма поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС.

Кроме того, торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода. Отдельные компании смогут поставлять на рынок больше нефтепродуктов.