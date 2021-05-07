На Восточный доставили спутники OneWeb для подготовки к запуску

На космодром Восточный для подготовки к майскому запуску доставлены 36 космических аппаратов OneWeb, сообщает Роскосмос.

- Четвертая партия космических аппаратов OneWeb прибыла на Восточный. 36 космических аппаратов прибыли в аэропорт Игнатьево (Благовещенск) на самолете Ан-124-100, - сообщает пресс-служба госкорпорации. - Специалисты Космического центра Восточный доставили космический груз на космодром.

В сообщении также говорится, что началась подготовка космических аппаратов к запланированному на май запуску с использованием российских средств выведения: ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Сегодня группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 182 космических аппарата, планируется запуск сотен других.

- Предстоящий запуск должен довести количество аппаратов OneWeb на орбите до 218, - сообщает Роскосмос. - Эти низкоорбитальные спутники предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом через спутниковую связь.