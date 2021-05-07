Накануне "Евровидения" Манижа выпустила новый клип "Держи меня, земля"

Перед вылетом в Роттердам Манижа не отдыхала, а спешно готовила премьеру - видео на песню "Держи меня, земля", которая была написана 11 лет назад. Однако клип появился на всех цифровых платформах только 7 мая. Очевидно, что видео с этническими мотивами и трагическими, завораживающими жестами наговора - почти молитва - представлено именно сейчас, чтобы помочь Маниже еще больше поверить в себя на "Евровидении". Но на немалое количество зрителей этот клип, возможно, произведет скорее шокирующее и пугающее впечатление.

Сама же певица и рассказала о премьере следующее:

"11 лет я не могла выпустить эту песню. Она связана с уходом очень близкого человека. "Держи меня, земля" - очень личная и особенно важная для меня. Настолько, что я редко могла допеть до конца - в горле застревал огромный ком.

Но сейчас она мне дает мне необходимый ресурс и силу. И для меня это больше, чем песня. Потому что в ней идет диалог с природой. Той, что вокруг нас, и той, что внутри. Мы рождены, выращены землей, мы кидаемся к ней в минуты отчаяния - успокоиться, обрести баланс…"

Манижа призналась, что эта песня "учит ее саму: всегда можно начать сначала - пустить новый здоровый росток даже на пепелище. Все не вечно, но у нас есть шанс - жить и менять свою жизнь прямо сейчас".

Новый видеклип "Держи меня, земля" снят одним длинным кадром с единственной камеры, без монтажа и ретуши.

"Мне было очень важно передать правду этой песни, ее эмоции. И не играть", - объяснила такую режиссуру Манижа.

При этом на конкурсе в Роттердаме она по-прежнему готовится выступить с песней "Русская женщина". Уже в субботу, 8 мая, Манижа начнет первую репетицию на сцене Ahoy Arena в Роттердаме.