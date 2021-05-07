Нарколог рассказал, в какие часы алкоголь "условно безопасен"

Употребление алкоголя натощак может привести к "алкогольному удару", бессознательной форме опьянения. Наибольшую опасность в этом случае представляет крепкий алкоголь, заявил главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

"Если исходить из культуры пития, то есть понятие, как аперитив, но он не должен превращаться в пьянку. Это запуск ферментативной системы, это очень небольшая доза, например глоток шампанского или вина с сыром или семгой", - рассказал Брюн РИА Новости.

По его словам, употреблять алкоголь следует во время приема пищи. При этом промежутки между потреблением спиртного должны быть как можно больше.

"Конечно, пить потихонечку, но в течение всего выходного дня, категорически нельзя. Есть определённые часы, когда алкоголь может быть "условно безопасен", предполагается ближе к вечеру, человек примет алкоголь во время ужина, а потом ляжет спать", - рассказал нарколог.

Врач напомнил, что помочь при отравлении алкоголем могут лекарства, повышающие скорость метаболизма. Речь, в первую очередь, идет об аскорбиновой кислоте (увеличивает обменные процессы), янтарной или лимонной кислоте (не дают произойти процессу избыточного опьянения и похмелья). При этом подобные методы лечения недопустимы в случае язвенной болезни желудка.

"Любой алкоголь вызывает раздражение слизистой желудка, и иногда бывает, что после приема алкоголя начинается эрозия слизистой желудка и микротравмы. Просчитать и спрогнозировать это невозможно, поэтому мы говорим одно и то же: как можно меньше доза алкоголя, как можно больше перерыва и, конечно же, закуска. На голодный желудок глотать яд невозможно", - резюмировал Брюн.