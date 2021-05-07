NASA "уничтожило" часть Чехии вымышленным астероидом

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитали траекторию падения гипотетического астероида на Землю. Эпицентр удара инопланетного тела оказался на юго-западе Чехии - недалеко от границ с Австрией и Германией.

Как сообщает пресс-служба NASA, моделирование столкновения астероида и Земли прошло в рамках учений в Вене на конференции Международной академии астронавтики по планетарной обороне.

Согласно легенде, 19 апреля астрономы на Гавайях обнаружили астероид, которому присвоили вымышленное название 2021PDC. Размеры объекта оценивались от 35 до 800 метров, а расстояние до Земли оценивалось в 57 миллионов километров. Первоначально вероятность столкновения оценивалась, как 1 к 2500, однако с приближением астероида и получением новых данных, прогнозы становились все пессимистичней. Встреча с Землей должна была произойти 20 октября 2021 года.

В финальный день пятидневных учений выяснилось, что гипотетический астероид ударил по юго-западной части Чехии - в 40-60 километрах от курортного города Чески-Крумлов. Астероид, скорректированный диаметр которого составлял около 140 метров, нанес серьезный ущерб в радиусе до 300 километров. Наибольшие разрушения пришлись на эпицентр. В зону ударной волны также попали Австрия и Германия.

Как считают эксперты NASA, основные опасности для населения представляет: взрыв в воздухе, ударная волна и тепловое повреждение. Падение астероида могло повлиять на жизнь до миллиона человек с вероятностью 21 процент, а вероятность того, что пострадают более 100 тысяч человек составляет 74 процента. Худший сценарий развития событий предполагает - пострадает до 6,6 миллиона жителей Земли.

Кстати, подобные "космические учения" NASA проводит два раза в год. В 2019 году эксперты случайно разрушили Нью-Йорк в попытке спасти Денвер.