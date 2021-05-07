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Рубрика: Экономика

Названы юристы, которым не грозит увольнение в ближайшие годы

Текст: Татьяна Ткачёва
Эксперты по правовым вопросам стали особенно актуальны для бизнеса в период пандемии. Под какие задачи сегодня готовы нанимать юристов, рассказали "РГ" в международной рекрутинговой компании Hays (исследование есть в распоряжении редакции). А также назвали самые востребованные специальности для юристов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Последний год показал, что работодателям важно иметь в штате специалиста широкого профиля (legal generalist), готового оказать правовую поддержку при любом затруднении. Поэтому такие юристы стали одними из самых востребованных профессионалов на рынке труда.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Продолжается тренд на усиление в компаниях направления data privacy (конфиденциальность данных). Это ведет к увеличению спроса на юристов в блоке dataprotection (защита данных). Нередко за персональные данные отвечает эксперт по комплаенсу, поэтому таких профессионалов компании также нанимают активно.

С переходом в режим самоизоляции компании стали запускать новые направления, в особенности в сфере электронной коммерции и digital. В связи с этим вырос спрос на юристов с компетенциями в IT, а также с опытом запуска и поддержки e-com-направлений. В связи с неопределенностью в экономике в 2020-м юристов временно переводили на 0,8 ставки, замораживали бонусы, откладывали некоторые выплаты.

Переходы специалистов происходили в основном на middle- и senior-уровнях, рынок топовых позиций был более статичен, чем обычно. Возросло количество "конфиденциальных замен". Но поиск новых руководителей для правовых управлений в компаниях часто отменяли.

"Предприятия выбирали стабильность и давали шанс текущему сотруднику проявить себя в нестандартных условиях. Многие компании отказывались от поддержки внешних консультантов и решали вопросы своими силами, - пояснили в Hays. - Те, кто не имел в штате своего юриста, но привык пользоваться услугами юридических фирм, меняли схему работы и привлекали специалистов на срочные контракты".

Во второй половине года компании разрешали ситуацию несколькими способами: наймом юриста в штат, возвращением к консалтингу, работой со специалистами по срочным запросам по договору ГПХ.

Фото: iStock
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"Ситуация на рынке поменяла жизнь инхаус-экспертов и юридических консультантов. Но ряд юридических фирм планируют вернуть сотрудникам сокращенные ранее 15-20 процентов дохода, а для внутрикорпоративных юристов вновь открывается дорога к промоушенам", - добавила старший консультант HR, Legal, Office Support Екатерина Котова.

При этом, по ее словам, есть те компании, занявшие выжидательную позицию, и те, которые продолжают оптимизацию. "Поэтому возможен любой сценарий и однозначныепрогнозы делать сложно", - заметила эксперт.

В пятерке самых востребованных позиций - legal generalist (универсал, который легко ориентируется в большинстве отраслей права), штатный советник по юридическим вопросам, юрист по вопросам электронной торговли / IT /digital, юрист по нормативно-правовым соответствиям и конфиденциальности данных. А также юрист по вопросам слияний и поглощений (таких специалистов нанимают в штат преимущественно крупных компаний из финансового и инвестиционного секторов).

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