Netflix выпустил трейлер полнометражного мультфильма про Сейлор Мун

На YouTube-канале Netflix Russia опубликован трейлер полнометражного мультфильма про Сейлор Мун с русскими субтитрами.

Лента называется "Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность" и выйдет в двух частях. Первая - 3 июня, вторая - 11 февраля этого года.

Синопсис следующий: "Темная сила окутывает землю после полного солнечного затмения, и воины в матросках должны объединиться снова, чтобы вернуть миру свет".

Сейлор Мун - главная героиня одноимённой манги, на основе которой появились популярные мультсериал и игровой сериал, а также компьютерные игры и театральные постановки-мюзиклы.