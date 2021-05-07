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Netflix выпустил трейлер полнометражного мультфильма про Сейлор Мун

Новости
    07.05.2021, 18:07
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

На YouTube-канале Netflix Russia опубликован трейлер полнометражного мультфильма про Сейлор Мун с русскими субтитрами.

Фото: kinopoisk.ru
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Лента называется "Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность" и выйдет в двух частях. Первая - 3 июня, вторая - 11 февраля этого года.

Синопсис следующий: "Темная сила окутывает землю после полного солнечного затмения, и воины в матросках должны объединиться снова, чтобы вернуть миру свет".

Сейлор Мун - главная героиня одноимённой манги, на основе которой появились популярные мультсериал и игровой сериал, а также компьютерные игры и театральные постановки-мюзиклы.

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