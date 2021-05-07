Невролог рассказал, на какие проблемы указывают холодные руки

Холодные руки свидетельствуют о спазме сосудов. Как отмечают специалисты, его вызывают разные причины.

Невролог Павел Хорошев рассказал телеканалу "Звезда", что к спазму сосудов, в частности, может привести патологическая реакция на холод. Также одной из возможных причин он называет болезнь Рейно.

Этот признак может проявляться и при приеме некоторых медикаментов. Кроме того подобным образом организм реагирует на снижение давления. Спазм сосудов конечностей возникает как при большой кровопотере.

"Если по какой-то причине у человека снизилось давление, организм думает о том, что где-то у него возникла серьезная потеря крови. Возникает спазм сосудов конечностей для того, чтобы ограничить приток крови в них, пожертвовать ими временно. Спазм достаточно силен для того, чтобы руки стали холодными", - отмечает эксперт.

По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.