Новая модификация Т-72 из Ирана замечена в Ираке

مديرية الدبابات-هيئة الحشد الشعبي،نشرت فيديو يظهر امتلاكها احدث تعديل ايراني على دبابة T-72. #مديرية_الدبابات_هيئة_الحشد_الشعبي pic.twitter.com/ThZ5lRpzbe — Mustafa Ahmad🇮🇶 (@KLKAMASH2018) May 4, 2021

Судя по кадрам, можно предположить, что в распоряжение иракских вооруженных формирований переданы как минимум два экземпляра обновленного Т-72.

На изображении также видно, что машина оснащена "урезанным" пакетом обновлений. Так, в лобовой части корпуса и на башне нет элементов динамической защиты, отсутствует пулемет и ряд наблюдательных устройств.

Напомним, о начале глубокой модернизации танков Т-72С в Иране стало известно в прошлом году. Как писала "РГ", машина получила новую сварную башню, противотандемную динамическую защиту, датчики предупреждения о лазерном и радиолокационном облучении. Танк начал оснащаться новым прицелом с ночным тепловизионным каналом. Иранские инженеры оставили прибор 1К13 "Неман" для наведения противотанковых ракет.

На башне установлен дистанционно управляемый пулеметный модуль калибра 12,7 мм.

По предположению военных экспертов, при обновлении Т-72 были использованы многие из решений, предназначенных для новой модификации танков Karrar. Последние не удается модернизировать в запланированном объеме из-за высокой стоимости программы.