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07.05.2021,  
14:14
Текст:  Тимур Алимов

Новая модификация Т-72 из Ирана замечена в Ираке

Силы народного ополчения Ирака получили необычный Т-72. Речь о машине российского производства, модернизированной при помощи Ирана. Фотографии танка опубликованы в Twitter.

Судя по кадрам, можно предположить, что в распоряжение иракских вооруженных формирований переданы как минимум два экземпляра обновленного Т-72.

Фото: Евгений Биятов \ РИА Новости
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На изображении также видно, что машина оснащена "урезанным" пакетом обновлений. Так, в лобовой части корпуса и на башне нет элементов динамической защиты, отсутствует пулемет и ряд наблюдательных устройств.

Напомним, о начале глубокой модернизации танков Т-72С в Иране стало известно в прошлом году. Как писала "РГ", машина получила новую сварную башню, противотандемную динамическую защиту, датчики предупреждения о лазерном и радиолокационном облучении. Танк начал оснащаться новым прицелом с ночным тепловизионным каналом. Иранские инженеры оставили прибор 1К13 "Неман" для наведения противотанковых ракет.

На башне установлен дистанционно управляемый пулеметный модуль калибра 12,7 мм.

По предположению военных экспертов, при обновлении Т-72 были использованы многие из решений, предназначенных для новой модификации танков Karrar. Последние не удается модернизировать в запланированном объеме из-за высокой стоимости программы.

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