Около 15 тысяч специалистов в сфере радиосвязи появится в этом году

До конца года в России появится около 15 тысяч выпускников в сфере радиосвязи и радиовещания, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении с Днем радио. Сейчас отрасль связи устойчиво развивается и нуждается в квалифицированных кадрах. Ежегодно российские вузы готовят 13 тысяч таких специалистов.

В России зарегистрировано почти 2,5 млн радиоэлектронных средств. Более 500 тысяч из них - базовые станции 4G. "Далее нас ждёт переход на технологии 5G - один из приоритетов цифровизации российской экономики. Он дает основание для качественного роста во многих сферах, особенно в промышленности. К 2024 году будет подготовлена инфраструктура для реализации этой задачи на базе отечественного оборудования", - отметил Чернышенко.

Он напомнил, что многие современные технологии и уникальные системы связи доступны благодаря изобретениям русских ученых, в том числе благодаря выдающемуся русскому физику Александру Попову, создавшему беспроводную приемо-передающую радиосистему.