Парад Победы покажут в формате 360°

9 мая НТВ проведет прямую трансляцию Парада, посвященного Дню Победы. Эфир начнется в 9:50 по московскому времени, а сам парад традиционно стартует в 10 часов утра.

В этом году трансляция Парада Победы в интернете впервые будет доступна в формате 360° - с нескольких камер, между которыми пользователи смогут самостоятельно переключаться. Часть из камер установлена на технике, участвующей в параде.

Ссылка на просмотр на сайте НТВ.Ru будет доступна утром 9 мая здесь.

Трансляцию в режиме 360° также можно будет посмотреть на странице НТВ в YouTube и в мобильном приложении "НТВ" (необходимо убедиться, что установлена последняя версия приложения).