Пентагон разрешил женщинам-солдатам носить косы и хвостики

Руководство Пентагона разрешило женщинам-солдатам во время несения службы, когда они находятся в военной форме, носить косы и хвостики. В феврале военнослужащим из числа женщин это было разрешено только во время учений или фитнес-тренировок.

"Это более практично для наших солдат-женщин, - сказал представитель кадрового департамента минобороны США, майор Брайан Сандерс. - Это решение дает им гибкость в тактической обстановке. Это изменение также помогает уменьшить выпадение волос и повреждение кожи головы".

Новые изменения позволяют женщинам-солдатам носить пучок, один хвост, две косы или одну косу. Все косы и хвостики должны находиться по центру спины и не могут свисать ниже лопаток, когда солдат стоит по стойке смирно, заявляют в американской армии. Исключения на ношение хвостиков во время обучения останутся в силе, уточняет Fox News.

Это изменение вызвало определенную долю критики, в основном со стороны старших офицеров или мужчин, некоторые из которых теперь требуют, чтобы армия разрешила мужчинам-солдатам отращивать бороды, если женщины-солдаты могут носить хвостики. "Почему не мужчины?" - таков был одним из первых откликов на данную новость пользователя в Twitter. "Вот как это все начинается! - высказался другой пользователь. - Понижаете стандарты понемногу. Печальный день для американской армии".

Другие комментаторы сосредоточились на идее, что во время боя противник может схватить за косу женщину и легко нейтрализовать ее. Некоторые вспомнили фильм "Солдат Джейн", где героиня Деми Мур пожертвовала своими роскошными волосами и постриглась наголо, лишь бы получить право служить в американской армии. В то же время сторонники данного решения горячо приветствовали его, заявляя, что военная представительница слабого пола наконец-то сможет почувствовать себя "женщиной с косой, серьгами в ушах и с лаком на ногтях".