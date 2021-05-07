Посольство России в Берлине готовится к Дню Победы

В Берлине активно готовятся к памятным мероприятиям, посвященным 76-й годовщине Победы. Это "Российской газете" подтвердили в нашей дипмиссии в ФРГ. Правда, традиционные приемы из-за пандемии пришлось отменить.

"В этом году из-за ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, и соответствующих санитарно-эпидемиологических правил в Германии нам пришлось отказаться от традиционных приемов и сделать акцент на мемориальных мероприятиях, - рассказал "РГ" пресс-атташе посольства РФ в Берлине Илья Рожков. - Так, 8 мая посол России в ФРГ Сергей Нечаев примет участие в торжественных возложениях на советских воинских кладбищах в Панкове (Берлин) и Потсдаме, а 9 мая пройдут мероприятия на мемориальных комплексах в Трептов-парке и Тиргартене (оба - в Берлине). Свое участие уже подтвердили послы стран СНГ, депутаты, политики, сотрудники федеральных министерств".

Ранее, 5 мая, Сергей Нечаев принял участие во встрече с соотечественниками - ветеранами Великой Отечественной войны, представителями русскоязычной диаспоры и немецкого гражданского общества. Она состоялась в стенах Российского дома науки и культуры в Берлине. Наконец, весь апрель проходили памятные мероприятия на воинских кладбищах и мемориалах на месте исторических сражений Второй мировой.

Так, 23 апреля в городе Тройенбритцен (земля Бранденбург) прошла мемориальная акция с участием посольств России, Италии и представителей местной администрации. Они возложили венки на советском воинском кладбище, на захоронении итальянских военнопленных и на захоронении германских гражданских жертв боевых действий. Из-за пандемии церемонию провели в ограниченном для широкой общественности формате. Днем ранее на воинском кладбище в городе Лебус захоронили останки павших в боях красноармейцев. Их обнаружили за последние годы во время поисковых работ сразу в нескольких населённых пунктах земли Бранденбург. На этом кладбище, которое было заложено в 1947 году и занимает целый гектар земли, нашли последний покой около 5 тысяч советских воинов. Посол России возложил к могилам венок и почтил память погибших минутой молчания, а панихиду по ним отслужил управляющий Берлинско-Германской епархией Архиепископ Рузский Тихон. С немецкой стороны на церемонию пришли председатель земельного отделения Германского народного союза по уходу за военными могилами Гюнтер Фритш, бургомистр Лебуса Петер Хайнль, другие представители региональных и городских властей.

Наконец, 16 апреля прошла церемония возложения венков к Зееловским высотам. Одноименный мемориальный комплекс на месте ожесточенных боев был открыт 27 ноября 1945 года. Памятник советскому солдату выполнил знаменитый советский скульптор-монументалист Лев Кербель. На этом кладбище захоронены более 30 тысяч советских военнослужащих. Напомним, битва за Зееловские высоты в апреле 1945 года стала одной из крупнейших в ходе Берлинской наступательной операции. Взятие этого стратегического пункта и разгром 9-й армии вермахта внесли решающий вклад в приближение Победы и открыло Красной Армии прямой путь на столицу рейха.