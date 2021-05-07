Прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертного полка" продлен до Дня Победы

Организаторы "Бессмертного полка" продлили прием заявок на участие в онлайн-шествии до 9 мая включительно. Число желающих увеличилось на 1,5 млн человек по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу движения.

"По многочисленным просьбам принято решение продлить прием заявок в онлайн-шествие "Бессмертного полка" через мини-приложения в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на ресурсе "Банк Памяти" до 12 часов 9 мая", - говорится в сообщении.

По словам сопредседателя центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елены Цунаевой, традиционное шествие "Бессмертного полка" в 2021 году может пройти 24 июня, если позволит эпидобстановка, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие состоится в онлайн-формате.